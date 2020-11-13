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Унесли и били возле буса. Собрали старые и новые видео, запечатлевшие потасовку на «площади Перемен»

13.11.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Смерть Романа Бондаренко не укладывается в голове у белорусов. Не укладывается она пока в стройную систему и у МВД с СК, так как ни то, ни другое ведомство пока не сообщило конкретное место и время «обнаружения 31-летнего гражданина», не указало, куда и во сколько была вызвана скорая помощь, а также и словом не обмолвилось о том, установлены и задержаны ли «неравнодушные граждане», принявшие участие в потасовке. Да и дело уголовное до сих пор не возбуждено. Скорее всего, расследование смерти молодого человека будет затяжным, а населению в лучшем случае достанутся крупицы информации.

Чтобы читателям было легче представлять картину произошедшего, Onliner собрал в одном месте все видео инцидента на детской площадке и около «площади Перемен». Если  у вас есть еще съемки происшествия, присылайте их в наш Telegram-бот — это анонимно и быстро.

Начнем с новых для нас записей. Видео снято издалека, но захватывает весь конфликт. На записи видно, как несколько людей делают что-то возле декоративного забора. В нескольких метрах от них стоит группа минчан (это жильцы двора, как утверждают сами обитатели «площади Перемен»). Примерно на 02:20 от группы у забора отделяется человек и идет в толпу жильцов, которая пятится назад. На 02:26 видно, как наступавший замахивается на мужчину, ударяет его, видимо, хватает за куртку. Начинается потасовка. Через несколько секунд к месту драки начинают бежать неизвестные мужчины, до этого дежурившие на тротуаре. На 03:00 трое уже несут молодого человека вдоль частного дома в сторону дороги.

Следующее  видео. Камера одной из высоток засняла, как трое неизвестных мужчин несут молодого человека в сторону дороги, прямо за ними следует еще один мужчина, судя по одежде, присутствовавший на детской площадке и избивавший Романа. Непосредственно у края проезжей части неизвестные еще раз бьют минчанина. Затем эти люди грузят пленного в резво подъехавший микроавтобус с тонированными стеклами, авто сдает задним ходом и подъезжает к легковушке, возле которой крутятся еще трое мужчин. Тайм-код эпизода — 00:50, до этого момента можно наблюдать за парой мужчин, в которых жители протестного двора подозревают «тихарей».

Это видео с бокового ракурса мы уже публиковали — на нем запечатлено, как мужчины в темной одежде бегут к детской площадке, а потом на 0:34 несут вырывающегося и брыкающегося Романа.

Душераздирающее видео самой потасовки.

 
 
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Смерть Романа Бондаренко не укладывается в голове у белорусов. Не укладывается она пока в стройную систему и у МВД с СК, так как ни то, ни другое ведомство пока не...
 
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