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Wargaming откроет офис в Вильнюсе
Источник материала: Onliner
Wargaming Group Limited объявил об открытии офиса в Вильнюсе. Это произойдет в первом квартале следующего года, сообщает пресс-служба компании.
В Wargaming создание нового подразделения связывают с развитием действующего в компании принципа распределенной разработки и оперирования продуктов. При таком подходе сотрудники разных офисов занимаются игровыми проектами. Кроме поддержки в разработке, литовский офис будет издательским форпостом Wargaming — наряду с офисами в Минске, Киеве и Праге.
Глобальный директор по персоналу Wargaming Мэдд Харадон отметил, что за 3—4 года планируется увеличить штат офиса в Вильнюсе до нескольких сотен человек. В первое время новое подразделение будут формировать из опытных сотрудников пражского, киевского, минского и питерского офисов.
Суммарно в Wargaming Limited Group работает около 5500 человек.
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Wargaming Group Limited объявил об открытии офиса в Вильнюсе. Это произойдет в первом квартале следующего года, сообщает пресс-служба компании.Читать далее…
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