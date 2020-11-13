Wargaming откроет офис в Вильнюсе

Источник материала: Onliner

Wargaming Group Limited объявил об открытии офиса в Вильнюсе. Это произойдет в первом квартале следующего года, сообщает пресс-служба компании.

В Wargaming создание нового подразделения связывают с развитием действующего в компании принципа распределенной разработки и оперирования продуктов. При таком подходе сотрудники разных офисов занимаются игровыми проектами. Кроме поддержки в разработке, литовский офис будет издательским форпостом Wargaming — наряду с офисами в Минске, Киеве и Праге.

Глобальный директор по персоналу Wargaming Мэдд Харадон отметил, что за 3—4 года планируется увеличить штат офиса в Вильнюсе до нескольких сотен человек. В первое время новое подразделение будут формировать из опытных сотрудников пражского, киевского, минского и питерского офисов.

Суммарно в Wargaming Limited Group работает около 5500 человек.