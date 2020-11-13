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Гомельчанка отправила «генералу армии США» почти $10 тысяч

13.11.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

48-летняя жительница Гомеля стала очередной жертвой развода от интернет-мошенников, сообщает Следственный комитет. Женщина повелась на красивые обещания не кого-нибудь, а целого генерала армии США. По крайней мере, собеседник представлялся именно так.

«Генералу» было только 42 года, но это, видимо, не смутило гомельчанку, хоть и возраст слишком молодой для столь высокого звания. История «военного» классическая: холостяк, денег много, но не хватает семьи и романтики. Миллионы американских девушек, похоже, целого генерала были недостойны. И он принялся искать невесту на другом континенте. Нашел в Гомеле.

Будущий жених отправлял женщине фотографии дорогих подарков, которые для нее приготовлены. Для убедительности подкреплял это дело рассказами о будущей счастливой жизни. Но пока она не наступила, и у белоруски были материальные трудности. Американец, узнав об этом, не смог устоять перед женщиной в беде. Он пообещал отправить аж полмиллиона долларов. Опять же, гомельчанку не смутила и такая сумма, хотя генералы армии США в зависимости от звания зарабатывают (по данным ресурса Federal Pay) в среднем за год $100—190 тысяч. Проблема лишь в оплате пошлины — почему-то щедрость генерала закончилась ровно на 500 тысячах, а все сверху пришлось оплачивать белоруске.

Суммарно женщина отправила неизвестным почти $10 тысяч. Лишь после этого она поняла, что что-то не так. Последовало заявление в милицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса.

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Теги: Гомель
 
 
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48-летняя жительница Гомеля стала очередной жертвой развода от интернет-мошенников, сообщает Следственный комитет. Женщина повелась на красивые обещания не...
 
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