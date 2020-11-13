«Максимальный срок — три месяца». СК приостановил проверку по делу Александра Тарайковского

Источник материала: Onliner

Сегодня адвокат отца Александра Тарайковского Альвина Мингазова получила уведомление о приостановке проверки по факту смерти Александра Трайковского 10 августа. По закону Следственный комитет может приостановить проверку на срок до 3 месяцев. Если приостановка займет максимальный срок, то результаты проверки и решение о возбуждении уголовного дела СК должен будет объявить в феврале будущего года. Адвокат и отец Александра собираются обжаловать это решение.

По какой точно причине СК приостановил проверку, в уведомлении не сказано. В нем, по словам Альвины Мингазовой, указано, что проверка приостановлена на основании пунктов 1—2 части 3 статьи 173-3 УПК.

— Там есть несколько оснований, по которым можно приостановить проверку, — рассказала Альвина Onliner. — Это неполучение ответа на международный запрос, неполучение результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности. Что конкретно послужило приостановлением, не указано, поэтому я буду обращаться и выяснять. Предельный срок приостановления по закону может быть не более трех месяцев.

По словам Альвины Мингазовой, уголовное дело по факту смерти Александра Трайковского до сих пор не возбуждено. Соответствует ли это законодательству?

— Позиция отца погибшего Александра в том, что дело должно быть возбуждено сразу. Естественно, как его представитель, я поддерживаю его в этом вопросе. Мы обращались с заявлением о том, что просим возбудить уголовное дело сразу. На что нам ответили: ведется проверка, — отметила адвокат. — Законодательство предусматривает проведение проверки. Согласно процессуальному кодексу предусматривается возможность проведения проверки до трех месяцев на заявление о совершении преступления. Тут законодательство соблюдено.

Также, по словам Альвины, законодательство предусматривает и возможность приостановить проверку. Максимальный срок — 3 месяца. Если СК решит приостановить проверку на максимальный срок, то результаты обязан будет объявить в феврале 2021 года.

— По окончании трехмесячного срока у следствия есть два варианта: либо вынести постановление о возбуждении уголовного дела, либо — постановление об отказе. Если отказывают, соответственно, его можно обжаловать в вышестоящей инстанции или в суде. Если дело возбудят, начнется расследование, — рассказала адвокат. — Мы попытаемся узнать, в связи с чем была приостановлена проверка, и попытаемся обжаловать это решение.

Напомним, 10 августа пресс-служба МВД сообщала о смерти 34-летнего мужчины на улице Притыцкого. Согласно сообщению, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил смертельные травмы.

15 августа появилось видео, на котором видно, как мужчина (в котором гражданская жена опознала Александра Трайковского) стоит с поднятыми руками, а на его груди — бордовое пятно. Потом он падает. На видео не видно, чтобы что-то взрывалось в его руках.

До этого гражданская жена Александра, Елена , говорила, что на теле Александра, согласно заключению медиков, есть только одна рана — в районе груди.

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