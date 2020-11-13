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Самым продаваемым премиум-автомобилем в РФ стал Lexus RX

13.11.2020 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российское независимое агентство «Автостат» выяснило, какие премиальные машины предпочитают жители РФ. Подсчет велся только среди новых машин, поэтому никаких Е39 или W221 в статистике нет. 

Чаще всего россияне приходят за премиум-моделью к дилерам BMW. Но при этом, если рассматривать конкретные модели, лидером является японский кроссовер Lexus RX. За 9 месяцев 2020 года в стране-соседке было продано 7184 таких SUV. В тройку лидеров попали и две модели BMW — кроссоверы X5 и X3. Они были куплены в количестве 5008 и 4049 единиц соответственно.

На четвертой позиции рейтинга расположился Mercedes E-Class с показателем 3888 штук. Далее следует снова пара баварцев — BMW 5-Series (3768 шт.) и BMW X7 (3518 шт.). А за ними — два «мерседеса» — GLE (3391 шт.) и GLC (3273 шт.). Девятую строчку занял Lexus NX (3155 шт.), а последним в топ-10 премиум-сегмента финишировал BMW X6. Эту модель в январе — сентябре приобрели 2898 россиян.

Lexus RX I RX300(I), 2002 г.в., 290 000 км
белый, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
17 206 р.
6700$ / 5688€
Lexus NX I Рестайлинг 300 F-Sport, 2017 г.в., 35 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
89 880 р.
35 000$ / 29 715€
Lexus GX I, 2007 г.в., 204 000 км
черный, внедорожник, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
43 656 р.
17 000$ / 14 433€
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Российское независимое агентство «Автостат» выяснило, какие премиальные машины предпочитают жители РФ. Подсчет велся только среди новых машин, поэтому никаких...
 
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