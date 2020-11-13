Самым продаваемым премиум-автомобилем в РФ стал Lexus RX

Источник материала: Onliner

Российское независимое агентство «Автостат» выяснило, какие премиальные машины предпочитают жители РФ. Подсчет велся только среди новых машин, поэтому никаких Е39 или W221 в статистике нет.

Чаще всего россияне приходят за премиум-моделью к дилерам BMW. Но при этом, если рассматривать конкретные модели, лидером является японский кроссовер Lexus RX. За 9 месяцев 2020 года в стране-соседке было продано 7184 таких SUV. В тройку лидеров попали и две модели BMW — кроссоверы X5 и X3. Они были куплены в количестве 5008 и 4049 единиц соответственно.

На четвертой позиции рейтинга расположился Mercedes E-Class с показателем 3888 штук. Далее следует снова пара баварцев — BMW 5-Series (3768 шт.) и BMW X7 (3518 шт.). А за ними — два «мерседеса» — GLE (3391 шт.) и GLC (3273 шт.). Девятую строчку занял Lexus NX (3155 шт.), а последним в топ-10 премиум-сегмента финишировал BMW X6. Эту модель в январе — сентябре приобрели 2898 россиян.