СМИ узнали о вымогательстве у Дзюбы 5 млн долларов за интимное видео

Источник материала: Tut.by

По информации российских СМИ, у Артема Дзюбы вымогали 5 млн долларов за интимное видео. Капитан сборной России встречался с шантажистом и записал разговор с требованием выплатить деньги. Информацию о собеседнике Дзюбы уже изучает ФСБ, передает РБК.



Reuters

Отмечается, что личность шантажиста известна как самому футболисту, так и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием выплатить деньги.

В материале говорится, что футболист отказал вымогателю, так как сумма слишком велика, а также не было гарантий, что видео все равно не окажется в общем доступе.

Информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ, пишет издание. Доказательств, по их данным, достаточно для заведения дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Однако будет ли принято такое решение, пока неизвестно «в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса».

По данным «Фонтанки», в правоохранительные органы Дзюба обратился неофициально — через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. С экс-охранником президента России Владимира Путина футболист познакомился во время выступления за местный «Арсенал».