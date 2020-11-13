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Марголин: Те из силовиков, кто не уволится после убийства Бондаренко, встанут в один ряд с убийцами

13.11.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Происходящее сейчас в стране можно сравнить только с годами фашистской оккупации 1942-1944 годов, заявил "Белорусскому партизану" член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: Те из силовиков, кто не уволится после убийства Бондаренко, встанут в один ряд с убийцами
– Как думаете, какой будет реакция руководства страны и Лукашенко на убийство Романа Бондаренко? 

– Ее можно предугадать по реакции МВД и Следственного комитета. Не думаю, что реакция более высокопоставленных руководителей будет существенно отличаться. 
Тем более, что они интернетом не пользуются, а пользуются докладами подчиненных. 

А какой доклад они получат от МВД предсказуемо: якобы одни "неравнодушные граждане" подрались с другими "неравнодушными гражданами". Что скажет СК, тоже понятно: Бондаренко был в "нетрезвом состоянии". Хотя в больнице скорой медицинской помощи это категорически опровергают.

Разбирательство будет, но оно будет формальным и закончится ничем. Следственный комитет скажет, что это просто несчастный случай. 

– Как это убийство повлияет на протест? 

– Думаю, это убийство сделает протесты еще более массовыми. Оно повысит градус сопротивления, повысит массовость воскресных маршей и активности во дворах по будням.

Каждый понимает, что если раньше со стороны власти и силовиков был произвол, то теперь это абсолютное беззаконие.

Если искать аналогию в истории Беларуси, то, наверное, 

происходящее теперь можно сравнить с годами фашистской оккупации 1942-1944 годов. 

Можно ожидать появления новых Хатыней: уже вламываются в дома и квартиры без законных оснований. Приходят в редакцию «Народной Воли» и даже не конфискуют (для конфискации нужно решение суда), а фактически воруют тираж газеты.

Это признаки действий оккупационных властей. Наша власть окончательно становится оккупационной.

С другой стороны, такие действия могут привести к взрывам ярости. Можно ожидать чего угодно. Я только не хотел бы, чтобы со стороны протестующих начались насильственные действия. Боюсь, они только приведут к новым жертвам.

Есть другие методы. Мне кажется, эффективным шагом станет приостановка работы сотрудников госпредприятий в знак протеста против этого беспредела.

Речь ведь не идет о том, что они должны остановиться на месяц, на два, что им не будет чего есть, детей кормить. Достаточно общенациональной забастовки на 1-2-3 дня – и власть почувствует это гораздо сильнее, чем марши протеста.

– Мы видим жестокость и убийства со стороны спецподразделений силовых структур. Как думаете, какой будет реакция на убийство Бондаренко со стороны рядовых сотрудников милиции?

– У тех, у кого еще остались признаки совести, сознательности, это убийство, наверное, должно пересилить страх и другие чувства. Наверное, они найдут в себе силы покинуть службу. 

Ну а те, кто останутся, фактически поставят себя на одну доску с убийцами. Потом уже будет очень сложно разобраться: или ты убивал, или ты стоял рядом и безучастно смотрел, как при тебе убивали.
 
 
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Происходящее сейчас в стране можно сравнить только с годами фашистской оккупации 1942-1944 годов, заявил "Белорусскому партизану" член политсовета ОГП Лев Марголин.
 
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