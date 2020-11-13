В ЕС заявили о готовности ввести новые санкции из-за гибели Романа Бондаренко

Гибель 31-летнего беларуса там назвали "возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей.





Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным дела Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросоюза.





Ранее ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции, говорится в заявлении.





"ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в демократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан", - отмечает глава европейской дипломатии.







