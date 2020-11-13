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В ЕС заявили о готовности ввести новые санкции из-за гибели Романа Бондаренко
Источник материала: Партизан
В Евросоюзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против официального Минска из-за гибели Романа Бондаренко
Гибель 31-летнего беларуса там назвали "возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей.
Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным дела Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросоюза.
Ранее ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции, говорится в заявлении.
"ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в демократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан", - отмечает глава европейской дипломатии.
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В Евросоюзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против официального Минска из-за гибели Романа Бондаренко
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