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В ЕС заявили о готовности ввести новые санкции из-за гибели Романа Бондаренко

13.11.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Евросоюзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против официального Минска из-за гибели Романа Бондаренко

Гибель 31-летнего беларуса там назвали "возмутительным и постыдным результатом действий белорусских властей.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным дела Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Евросоюза.

Ранее ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции, говорится в заявлении.

"ЕС продолжает решительно осуждать насилие, применяемое белорусскими властями против мирных демонстрантов, лиц, участвующих в демократическом движении, независимых СМИ, представителей гражданского общества или простых белорусских граждан", - отмечает глава европейской дипломатии.
 
Теги: Минск
 
 
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В Евросоюзе заявили о готовности ввести дополнительные санкции против официального Минска из-за гибели Романа Бондаренко
 
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