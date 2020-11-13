Константин Дегтярев. ПРАВОСУДИЕ. Кто ответственен за смерть Романа Бондаренко

Роман Бондаренко умер от травм, которые он получил в милиции. Это свидетельствует о нарушении его права на жизнь, и власти обязаны расследовать эту смерть.

Власти должны провести независимое и беспристрастное исследование событий и наказать виновных. Жалкие и неубедительные объяснения типа того, что Роман был пьян или что это был простой дворовой конфликт , не способны ни объяснить, ни оправдать действия властей.

Роман, его родственники и вообще все белорусы имеют право на то, чтобы как непосредственных виновников этого преступления, так и тех, кто это допустил, судили справедливым судом и наказали.

Трезво смотря на ситуацию, ожидать независимого расследования от Следственного комитета (СК) не приходится. СК выполняет роль не самостоятельной структуры, а бюрократического отростка государственной машины, способного на придумывание фантастических версий событий, выгораживание реальных преступников в погонах и «расследование» «преступлений» мирных граждан, чья «вина» обычно заключается во владении бело-красно-белым флагом.

Сейчас уже можно со всей уверенностью заявлять, что СК не способен провести независимое расследование ни дела Романа Бондаренко, ни других дел, связанных с пытками, убийствами и незаконными арестами во время мирных протестов в Минске и других городах Беларуси.

Другого органа в Беларуси, который бы имел законное право проводить расследование в рамках уголовных дел, нет.

Для таких случаев можно использовать международное право. Под эгидой ОБСЕ может быть создана международная независимая комиссия по расследованию преступлений, совершенных правоохранительными органами. Такое расследование позволит установить конкретных виновников преступлений. Результаты такого расследования должны рассматриваться независимым международным трибуналом, потому что веры в независимость судебной системы Беларуси нет.

Недавний доклад Московского механизма ОБСЕ по Беларуси рекомендовал международному сообществу создать международный трибунал по расследованию нарушений прав человека в Беларуси. По моему мнению, такой трибунал должен обладать возможностью привлекать к ответственности конкретных людей, виновных в преступлениях.

Конечно, ожидания того, что власти Беларуси будут сотрудничать с международным органом по расследованию преступлений милиции, находятся, к сожалению, сейчас в области фантастики. Такое сотрудничество выведет на свет все черные секреты властей Беларуси.

Конечно, самые высшие должностные лица, если и не отдавали конкретные приказы, то точно были осведомлены о системной проблеме с нарушением самых фундаментальных прав человека — права на жизнь, свободу от пыток, права на справедливый суд и права не быть произвольно арестованным.

Конечно, расследование дела Бондаренко официальными органами Беларуси ни к чему не приведет, и родственники Романа смогут обратиться в Комитет ООН по правам человека, который почти однозначно найдет нарушение статьи 6 Пакта о гражданских и политических правах. Печальная правда в том, что власти Беларуси привычно игнорируют решения Комитета, а реальных рычагов воздействия у него нет.

Мой вывод, к сожалению, вряд ли понравится тем, кто абсолютно справедливо желает правосудия здесь и сейчас. Очень часто международное право — это мина отложенного действия, когда правосудие следует лишь за сменой политической ситуации, и тогда решения, принятые на международном уровне, могут стать поводом для расследований на уровне национальном.

Все те, кто участвовал в преступлениях в Беларуси, не смогут спать спокойно, потому что они знают, что расследование будет.