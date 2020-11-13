Песков: мы поддерживаем не Лукашенко, а легитимного президента братской страны

Официальная Москва поддерживает не Александра Лукашенко, а «легитимного президента братской страны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью политобозревателю Антону Красовскому, сделанному для RT .



Дмитрий Песков. Фото: kremlinrus.ru.

На вопрос, дорожит ли Россия дружбой с народом Беларуси, представитель Кремля ответил: «Да это даже не дружба, это же родственные отношения абсолютно». На уточнение, родственные ли у России отношения с Александром Лукашенко, он заявил: «Ну, он же белорус».

Красовский отметил, что Лукашенко «на протяжении всего времени президентства делал все возможное для того, чтобы в разных обстоятельствах «кидать» Россию». В частности, по словам политобозревателя, он у России «просил денег, а потом ехал к китайцам», требовал «отдельную цену на газ, а потом договаривался с американцами». В связи с этим Красовский спросил, почему Россия «так рьяно поддерживает Александра Григорьевича?»

«Мы поддерживаем не Александра Григорьевича, мы поддерживаем легитимного президента нашей братской страны, — ответил Песков. — И мы поддерживаем законность в нашей братской стране. Вы знаете, что на протяжении больше чем десятка лет Российская Федерация и президент России, действительно, поддерживал, косвенно субсидировал белорусскую экономику. Конечно, это потому, что мы — ближайшие союзники, потому, что это два родственных народа. Конечно, мы дорожим друг другом».

Интервьюер обратил внимание на то, что «несколько сотен тысяч человек в очень маленькой стране» в разных городах «выходили и продолжают выходить на протесты против президента Лукашенко», при этом «ни один из лидеров оппозиции никогда не занимал антирусскую позицию — в отличие от президента Лукашенко». «Зачем же мы поддерживаем Лукашенко? Может быть, нам имело бы смысл посмотреть в другую сторону?» — спросил Красовский.

«Вы наверняка слышали различные мои заявления, когда я отвечал на вопросы журналистов по Беларуси, — сказал на это представитель Кремля. — Это было не одно и не два заявления. Сейчас, я убежден, мне нечего добавить к тем заявлениям. Все мои заявления были абсолютно исчерпывающие. <…> Главным и базовым подходом является законность с точки зрения международного права. Все должно быть в рамках законности, и свою законность должны обеспечивать сами белорусы, никто не должен вмешиваться в их дела».

На ремарку политобозревателя, что «большинство стран не признали выборы в Беларуси», Песков заявил: «Хорошо, какая-то страна вольна не признавать итоги выборов». «Но ни одна из стран не обладает полномочиями с точки зрения международного права объявлять какие-то выборы легитимными или нелегитимными. Таких полномочий нет ни у Европейского союза — ни у ФРГ, ни у Франции, ни у Польши. У них просто нет такого права», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.