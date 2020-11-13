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"Академик Федоров" вернулся из трехмесячной экспедиции в Арктике - видео

13.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Академик Федоров" провел в Арктике три месяца – столько заняли исследования в Северном Ледовитом океане.

© Sputnik
Ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота России

Ученые во время экспедиции занимались исследованием рельефа морского дна, побывали в районе хребтов Гаккеля и Ломоносова, южной части Чукотского плато.

Плавание для научного судно оказалось непростым – через льды Арктики его проводил атомный ледокол "50 лет победы".

Всего корабль прошел более 22 тысяч километров.

 
 
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Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров", вернувшееся из арктической экспедиции, встретили в Санкт-Петербурге. Смотрите на видео, как встречали ученых.
 
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