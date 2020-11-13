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"Академик Федоров" вернулся из трехмесячной экспедиции в Арктике - видео
13.11.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Академик Федоров" провел в Арктике три месяца – столько заняли исследования в Северном Ледовитом океане.
Ученые во время экспедиции занимались исследованием рельефа морского дна, побывали в районе хребтов Гаккеля и Ломоносова, южной части Чукотского плато.
Плавание для научного судно оказалось непростым – через льды Арктики его проводил атомный ледокол "50 лет победы".
Всего корабль прошел более 22 тысяч километров.
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Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров", вернувшееся из арктической экспедиции, встретили в Санкт-Петербурге. Смотрите на видео, как встречали ученых.
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