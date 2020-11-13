"Академик Федоров" вернулся из трехмесячной экспедиции в Арктике - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Академик Федоров" провел в Арктике три месяца – столько заняли исследования в Северном Ледовитом океане.

Ученые во время экспедиции занимались исследованием рельефа морского дна, побывали в районе хребтов Гаккеля и Ломоносова, южной части Чукотского плато.

Плавание для научного судно оказалось непростым – через льды Арктики его проводил атомный ледокол "50 лет победы".

Всего корабль прошел более 22 тысяч километров.