Люди бегут из Нагорного Карабаха, сжигая свои дома. Что происходит в конфликтном районе?

Источник материала: Onliner

Несмотря на то, что 10 ноября конфликт в Нагорном Карабахе был остановлен, на территории региона горят дома. Люди оставляют свои жилища и уезжают, сжигая то, что не могут взять с собой, чтобы ничего не досталась азербайджанцам.

Все происходит в северо-западных районах Нагорного Карабаха. По ним едут люди и увозят с собой имущество и домашних животных. В районах, которые должны перейти Азербайджану по трехстороннему заявлению, люди разбирают на части магазины, дома и подстанции.

А вот как сейчас выглядят сотрудники МВД Азербайджана и российские миротворцы на въезде в Шушу.



Фото — из Telegram-канала «Милитарист»

В то же время в Ереване проходит массовая акция протеста с требованием отставки премьера.

Напомним, 44-дневный конфликт был остановлен в ночь на 10 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

По этому соглашению армянская сторона теряет значительные территории Нагорного Карабаха и все оккупированные районы вокруг него.

Почти 2 тысячи российских солдат встанут вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.