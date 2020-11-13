ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще одна авария с участием техники силовиков попала на видео (видео)

13.11.2020 16:09 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в полдень в разных районах столицы и страны в целом состоялась минута молчания в связи с гибелью 31-летнего Романа Бондаренко, который был избит неизвестными в собственном дворе «площади Перемен». Люди выходили из зданий, машины сигналили. Тут же на улицах появились машины силовиков. Одна из них попала в аварию, что было зафиксировано на видео.

Наш читатель проезжал мимо кинотеатра «Октябрь», когда навстречу ему двигалась колонна в сопровождении машин с включенными проблесковыми маячками. «Я двигался в среднем ряду, в крайнем левом (в моем направлении) — машина скорой помощи, — рассказал очевидец. — В этот момент на встречной полосе ехала колонна силовиков. Несколько машин частично пересекли двойную сплошную линию разметки. Один из МАЗов „догнал“ легковушку — передним правым колесом наехал на заднюю часть BMW. Все произошло около 12:30 (время на регистраторе спешит)».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в полдень в разных районах столицы и страны в целом состоялась минута молчания в связи с гибелью 31-летнего Романа Бондаренко, который был избит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителей Жлобина и Ивацевичей приговорили к «химии» за «надругательство над флагом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика