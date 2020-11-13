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Еще одна авария с участием техники силовиков попала на видео (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня в полдень в разных районах столицы и страны в целом
Наш читатель проезжал мимо кинотеатра «Октябрь», когда навстречу ему двигалась колонна в сопровождении машин с включенными проблесковыми маячками. «Я двигался в среднем ряду, в крайнем левом (в моем направлении) — машина скорой помощи, — рассказал очевидец. — В этот момент на встречной полосе ехала колонна силовиков. Несколько машин частично пересекли двойную сплошную линию разметки. Один из МАЗов „догнал“ легковушку — передним правым колесом наехал на заднюю часть BMW. Все произошло около 12:30 (время на регистраторе спешит)».
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