Еще одна авария с участием техники силовиков попала на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в полдень в разных районах столицы и страны в целом состоялась минута молчания в связи с гибелью 31-летнего Романа Бондаренко, который был избит неизвестными в собственном дворе «площади Перемен». Люди выходили из зданий, машины сигналили. Тут же на улицах появились машины силовиков. Одна из них попала в аварию, что было зафиксировано на видео.

Наш читатель проезжал мимо кинотеатра «Октябрь», когда навстречу ему двигалась колонна в сопровождении машин с включенными проблесковыми маячками. «Я двигался в среднем ряду, в крайнем левом (в моем направлении) — машина скорой помощи, — рассказал очевидец. — В этот момент на встречной полосе ехала колонна силовиков. Несколько машин частично пересекли двойную сплошную линию разметки. Один из МАЗов „догнал“ легковушку — передним правым колесом наехал на заднюю часть BMW. Все произошло около 12:30 (время на регистраторе спешит)».