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От 550 долларов за метр. Минским очередникам предлагают построиться в двух домах в Смолевичах

13.11.2020 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минским очередникам предлагают построиться еще в двух многоэтажках в Смолевичах, сообщает пресс-служба Мингорисполкома. Рассказываем об условиях.


Заказчик строительства УКС Мингорисполкома. Подрядчик — МАПИД. Это будет два дома по 6−8 этажей в так называемом квартале для минчан в Смолевичах.

Один дом (№ 4 по Генплану, серии М464-У1) — на 112 квартир с отделкой, в котором в том числе 3 однокомнатных, 54 двухкомнатных, 53 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных. Ориентировочная стоимость метра — 1400 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства). Начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 года.

Планируемый ввод — июнь-июль 2021 года (при условии готовности объектов инженерного обеспечения).

Второй дом (№ 5 по Генплану, М464-У1) — на 73 квартиры с отделкой, в котором в том числе 22 однокомнатных, 35 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Ориентировочная стоимость строительства метра — 1550 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства объекта). Начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 года.

Планируемый ввод — июнь-июль 2021 года (при условии готовности объектов инженерного обеспечения).

Вот так распределены квоты для желающих построиться в этих домах в зависимости от района Минска:


Заявления будут приниматься с 16 ноября по 15 декабря 2020 года включительно. Желающим нужно подать заявление в отдел жилищной политики администрации района Минска по месту учета.

При формировании списка дольщиков будет учитываться дата постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.

Телефоны для консультаций:

администрация Заводского района — 389−26−19;

администрация Ленинского района — 379−42−11;

администрация Московского района — 200−76−40;

администрация Октябрьского района — 303−28−27;

администрация Партизанского района — 353−96−58;

администрация Первомайского района — 215−20−18;

администрация Советского района — 317−71−17;

администрация Фрунзенского района — 373−01−13;

администрация Центрального района — 306−44−64;

управление жилищной политики Мингорисполкома — 218−02−13.

 
Теги: Минск
 
 
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