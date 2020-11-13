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От 550 долларов за метр. Минским очередникам предлагают построиться в двух домах в Смолевичах
Источник материала: Tut.by
Минским очередникам предлагают построиться еще в двух многоэтажках в Смолевичах,
Заказчик строительства УКС Мингорисполкома. Подрядчик — МАПИД. Это будет два дома по 6−8 этажей в так называемом
Один дом (№ 4 по Генплану, серии М464-У1) — на 112 квартир с отделкой, в котором в том числе 3 однокомнатных, 54 двухкомнатных, 53 трехкомнатных и 2 четырехкомнатных. Ориентировочная стоимость метра — 1400 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства). Начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 года.
Планируемый ввод — июнь-июль 2021 года (при условии готовности объектов инженерного обеспечения).
Второй дом (№ 5 по Генплану, М464-У1) — на 73 квартиры с отделкой, в котором в том числе 22 однокомнатных, 35 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Ориентировочная стоимость строительства метра — 1550 рублей (стоимость будет уточнена по факту заключения договора подряда и начала строительства объекта). Начало строительства — ноябрь-декабрь 2020 года.
Планируемый ввод — июнь-июль 2021 года (при условии готовности объектов инженерного обеспечения).
Вот так распределены квоты для желающих построиться в этих домах в зависимости от района Минска:
Заявления будут приниматься с 16 ноября по 15 декабря 2020 года включительно. Желающим нужно подать заявление в отдел жилищной политики администрации района Минска по месту учета.
При формировании списка дольщиков будет учитываться дата постановки на учет, а также наличие внеочередного права на улучшение жилищных условий.
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Это будут дома по 6−8 этажей.
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