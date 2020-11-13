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В Беларуси депутаты предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны
13.11.2020 16:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Депутаты Палаты представителей Беларуси готовят закон о лишении гражданства за причинение вреда интересам страны.
Об этом заявила депутат Палаты представителей Мария Василевич. Данные нормы содержатся в проекте изменений в закон о гражданстве, который готовится ко второму чтению.
«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», - сказала Василевич, ее цитирует
Депутат ротмтеила, что согласно документу планируется расширить перечень тех, кто имеет право приобрести белорусское гражданство в упрощенном порядке, ввести новый для Беларуси институт - восстановление в гражданстве.
Отметим, что данные изменения коснутся не всех. Лишать гражданства тех, кто получил его по рождению, не смогут.
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Депутаты Палаты представителей Беларуси готовят закон о лишении гражданства за причинение вреда интересам страны.
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