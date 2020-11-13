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В Беларуси депутаты предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны

13.11.2020 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Депутаты Палаты представителей Беларуси готовят закон о лишении гражданства за причинение вреда интересам страны.

Об этом заявила депутат Палаты представителей Мария Василевич. Данные нормы содержатся в проекте изменений в закон о гражданстве, который готовится ко второму чтению.

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление», - сказала Василевич, ее цитирует БелТА.

Депутат ротмтеила, что согласно документу планируется расширить перечень тех, кто имеет право приобрести белорусское гражданство в упрощенном порядке, ввести новый для Беларуси институт - восстановление в гражданстве.

Отметим, что данные изменения коснутся не всех. Лишать гражданства тех,  кто получил его по рождению, не смогут.

 
 
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Депутаты Палаты представителей Беларуси готовят закон о лишении гражданства за причинение вреда интересам страны.
 
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