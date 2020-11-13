Романчук: На наших глазах формируется белорусская небесная сотня

Источник материала: Ежедневник

Экономист Ярослав Романчук прокомментировал смерть Романа Бондаренко.

«Молодого, жизнерадостного 31-летнего парня. Убили из-за бело-красно-белых ленточек. Во дворе жилого дома, – пишет Ярослав Романчук. – Он был без оружия, в здравом уме, трезв, не ругался матом. Он был возле своего дома. Никому не угрожал. Оружия не имел. Никому войну и вражду не объявлял. Никому наркотики не предлагал. Не прятал свое лицо. Просто выражал свою позицию. По-граждански.

Его убили праворазрушители-в-законе.

Его убили те, кто призывает наказывать за чаепитие во дворе, как минимум, комой, максимум черным мешком.

Его убили те, кто плюет на закон, унижает людей и уничтожает страну.

Его убили садисты образца 1937 года.

Его убили те, кто более четверти века безнаказанно, бессовестно творит безголовие и бесправие.

Романа Бондаренко убили за то, что посмел не быть скотам.

Романа Бондаренко убили за то, что хотел человеком зваться.

Романа Бондаренко убили за то, что он не трус.

Романа Бондаренко убили за то, что он не холоп.

Романа Бондаренко убили за то, что он патриот.

Глубокие соболезнования родным и близким. Трагично, щемяще больно осознавать, что на наших глазах формируется белорусская небесная сотня. А, может, и не сотня, а гораздо больше? Не будет Сотни, если после убийства Романа Бондаренко встанут все против зверств, убийств, пыток и омерзительного насилия в центре Европы. Это не вопрос флага и голосования на «выборах». Это не вопрос «за Россию» или за «Евросоюз». Это не вопрос, за частную или государственную собственность.

Это вопрос, зверь ты или человек, падла ты последняя или честь знаешь, подонок ты падший или справедливость ценишь. Это водораздел. Толще и краснее черты, которую может переступить человек, чем эта не бывает.

Роман Бондаренко – наша национальная гордость. Он погиб за нашу и вашу свободу. За будущее Беларуси без диктатора, узаконенной банды зверей, без совка и мордобоя, без феодалов и крепостных. Он в отряде Кастуся Калиновского. В одном ряду с Александром Тарайковским, с другими убитыми беларусами во время мирных демонстраций 2020 года.

После убийства Романа Бондаренко есть еще те, кто «за» Александра Лукашенко?

Ярослав Романчук