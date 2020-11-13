Ducati представила новые варианты мотоциклов XDiavel и Scrambler

Источник материала: Tut.by

Компания Ducati продолжает серию премьер модельного ряда 2021 года. Вслед за новой Multistrada V4 , показанной на прошлой неделе, болонский завод пересмотрел линейки XDiavel и Scrambler.









Флагманский круизер XDiavel обзавелся двумя новыми вариантами — Dark и Black Star. Мотоцикл в исполнении Dark заменит базовую модель в линейке XDiavel — такой байк отличается матовой черной окраской обвеса в матовый черный цвет, а также черными двигателем и рамой. Он лишен фрезерованных литых колес модели S, а также системы Ducati Multimedia, и довольствуется суппортами Brembo M4.32 вместо M50, которыми оснащена S-версия.









Новый XDiavel Black Star исполнен в матовых черных и серых тонах с яркими красными акцентами. Также мотоцикл получит замшевую обшивку сиденья, кованые фрезерованные легкосплавные колесные диски и суппорта Brembo M50. Для всех версий XDiavel предусмотрены launch control, круиз-контроль, диодный свет и 3,5-дюймовый дисплей, а у Black Star есть также вилки с алмазоподобным покрытием и мультимедиа-система с поддержкой протокола Bluetooth.





1262-кубовый двигатель получил измененную систему зажигания и новый выхлоп, благодаря чему стал немного мощнее. Отдача мотора Testastretta DVT выросла на 8 л.с. (до 160 л.с.), крутящий момент равен 127 Нм (при 5000 об/мин). Вдобавок агрегат теперь отвечает нормам Euro 5.





Модель Scrambler к новому модельному году обзавелась новой версией Nightshift, создатели которой вдохновлялись «миром улиц мегаполисов». Мотоцикл, выполненный в темных цветах, получил новое двухместное сиденье, прямой и узкий руль и зеркала в стиле Cafe Racer.





Версия Scrambler Desert Sled получила новый цвет кузова Sparkling Blue, а также красные и белые детали на топливном баке и защите и колесные диски золотистого цвета. Набор стандартного оборудования включает новый противоскользящий материал сидения, вилку с ходом 200 мм и решетчатую защиту головного света. Также Scrambler будет доступен в фирменном красном цвете (Ducati Red), а также в классическом варианте «62 Yellow» с черными рамой и сиденьем.





Новинки Ducati уже доступны для предзаказа в Беларуси. Стоимость XDiavel Dark составит от 23 500 евро, XDiavel Black Star — от 29 900 евро, а Scrambler Nighshift и Desert Sled от 11 900 и 12 800 евро соответственно.