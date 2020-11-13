«Такие люди, как Оля, - подарок. И сейчас этот подарок сидит». Друзья - о Хижинковой и ее аресте

Источник материала: Tut.by

Заводской суд столицы приговорил Мисс Беларусь-2008 и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову к 12 суткам ареста за участие в акции протеста. Днем позже Ольгу снова судили по аналогичной статье административного кодекса за участие в другой воскресной акции. Итог — еще 15 суток. Всего Мисс Беларусь проведет за решеткой 27 суток, там же Ольга встретит и свой 34-й день рождения. Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук спросила у друзей и коллег Ольги Хижинковой, чем она впечатляет как личность и почему в нее наверняка влюбятся все тюремные надзиратели.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

«Не пройти мимо, помочь, полечить — это всё про Олю»

Ольга Антропова, Мисс Беларусь-2004

— Я не помню, когда мы познакомились, но точно помню момент, когда тесно сдружились и примагнитились друг к другу. Это случилось в ноябре три года назад, — рассказывает Ольга. — Я была очень занята по работе и совершенно не располагала временем, чтобы заниматься своей собакой, поэтому решила отвезти бульдога к бабушке. Помню, примчалась в Полоцк, оставила своего Гришу, быстро поела и поехала обратно в Минск, чтобы вернуться до темноты.

И где-то на подъезде к Лепелю увидела на трассе черный комочек, а рядом с обочиной — выглядывающую пушистую морду. Ничего не поняла, проехала еще километров пять, но в итоге развернулась, припарковала машину и решила подойти поближе. На трассе я обнаружила сбитого щенка, а неподалеку — пушистую белую собаку еще с двумя щенками.

На дворе стоял холод, изморозь, и я не смогла оставить их на улице. Быстренько завернула щенков в пледы, которые остались в машине еще от моего бульдога, большую собаку усадила на пассажирское сидение и, понимая, что меня всю трясет, набрала Оле с вопросом, что с ними делать.



Фото из личного архива Ольги Антроповой

А Хижинкова совершенно спокойным голосом ответила: «Оля, то, что ты забрала их с собой, самый лучший подарок на мой день рождения». Я спрашиваю: «А когда у тебя день рождения?». «Сегодня», — говорит она.

В общем, с тех пор 22 ноября для меня — это день рождения Хижинковой и моей пушистой собаки Аси, которая так и осталась у меня (смеется). В тот день у меня появилось два чудесных друга.

Мисс Беларусь-2004 отмечает, что одно из главных качеств Ольги Хижинковой — человечность и отзывчивость.

— Помню, как совместно с проектом «Имена» я выпускала перекидной календарь с моими картинами. Вырученные средства от продаж шли на благотворительность. Но я очень переживала и стеснялась рекламировать свои работы. Поэтому снова позвонила Хижинковой и попросила о встрече.

Принесла с собой календарик, рассказала, что деньги пойдут в проект «Няня вместо мамы», и спросила, как мне его разрекламировать. И тут Оля отвечает: «Я куплю». Я начала объяснять, что этот календарь ей просто в подарок, но Хижинкова настояла, что хочет быть первым покупателем. Я была очень тронута. В итоге все календари разлетелись моментально, — вспоминает Ольга Антропова.

Третья история, которой она поделилась с нами, случилась за день до задержания Ольги Хижинковой.



Фото из личного архива Ольги Антроповой

— 7 ноября я отмечала день рождения. Праздник начинался в восемь вечера, но Оля подъехала к девяти. Я между делом спросила, почему она опоздала. Хижинкова ответила, мол, заезжала за букетом. И только уже позже я прочитала в комментариях в интернете, что она, оказывается, в тот вечер навещала парализованного мальчика в Осиповичах и потому задержалась. Я тогда подумала: «Оля делает добрые дела так тихо, спокойно и никому ничего не говорит!». И в этом вся она. Ее сердце заточено на неравнодушие.

Сделать хотя бы одно доброе дело в день — норма для Оли. Я не знаю, как она умудряется совместить всё: и заехать к парализованному парню в Осиповичи, который уже стал ее другом, и заглянуть на праздник жизни ко мне, где все так нарядно, красиво и весело. Она живет на контрастах. И в этом вся Хижинкова!

— Какой она друг?

— Оля очень сильный человек и отдельный немногословный мир, который много делает для других и мало об этом говорит. Бывает, я вся в делах, на кураже щелкаю свои вопросы, как орешки, и тут захожу в инстаграм и вижу Олин пост про издевательства над медведем в зоопарке или собаку без лапы и возвращаюсь в реальность. Благодаря дружбе с ней я точно стала другой, научилась останавливаться и замечать важное.

Если верить, что у каждого человека есть какая-то миссия, то Оля пришла в этот мир, чтобы вернуть нас к человечности. Я не знаю, как она, видя столько боли по жизни, не отчаивается, а вместо этого группируется и начинает действовать. Не пройти мимо, помочь, полечить, пристроить — это всё про нее. И за это я безумно уважаю, ценю и люблю Олю.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

— Вы спрашивали, как она всё успевает?

— Не знаю, но ей всегда мало 24 часов в сутках. Оля мечтает поскорее прийти с работы, чтобы выйти на пробежку. Это же удивительно, потому что нам всем обычно хочется прийти домой, завалиться на диван и остановить свой космодром, а у Хижинковой своя особая медитация.

— Для вас стало открытием то, как открыто она выразила свою гражданскую позицию и не стала отмалчиваться, видя происходящее в стране?

— Хижинкова очень спокойная по своей натуре. Но когда творится какая-то несправедливость или жестокость, переходящая все границы, она не может промолчать. Конечно, мы за нее переживали, но никто не мог остановить Олю в ее намерениях и поступках, потому что она очень самостоятельна. Думаю, она понимала, что для нее могут быть подобные последствия и морально была готова к суткам.

Во время судебного заседания я сидела прямо за судьей, поэтому хорошо видела Олю, а она — меня. Я заметила, что она то глазами подала мне сигнал, то улыбкой. Меня переполняли эмоции, и я просто начала махать ей рукой — и Хижинкова заулыбалась. Тут сразу обернулась судья, посмотрела на меня, но я постаралась сделать вид, что вообще-то смотрю на дверь (улыбается).

Когда Оля услышала решение суда, то, удивившись, немного приподняла брови, но в то же время спокойно и достойно приняла эти 12 суток (разговор состоялся после первого суда над Ольгой Хижинковой. — Прим. TUT.BY). Знаю Хижинкову, она выйдет на свободу и еще скажет: «Знаете, я рада, что все так произошло, потому что я сама все пережила и теперь понимаю, что испытывали другие».

«Уверен, в Хижинкову влюбятся все тюремные надзиратели»

Сергей Щурко, спортивный журналист, ранее уже отбывший 15 суток ареста на Окрестина



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

— Мы познакомились с Олей на почве благотворительности. Я много слышал о том, какая она положительная — Хижинкова действительно производит впечатление светящейся девушки. Тогда, 11 лет назад, мы вместе ходили навестить парня, Мишу Ларина, которому сделали пересадку сердца, и девочку с четвертой стадией онкологии. С этой встречи, с этих детей, которые позже оба умерли, и началось наше общение…

— То, что вы слышали об Оле до личного знакомства, совпало с реальной Хижинковой?

— Абсолютно. Я никогда не слышал о ней плохих отзывов, что бывает очень редко. Хотя попробуй найди девушку, у которой нет врагов. Но она — порядочнейший человек, душа и совесть нации.

При этом не хочу, чтобы Оля со всех сторон казалась такой сладкой и идеальной. У нее тоже есть отрицательные моменты. И мне приятно, что она в них признается. «Во мне, наверное, просыпаются гены моих предков, и, бывает, хочется сделать плохой поступок», — говорит Оля.

Она может быть очень упертой в силу своей молодости и знака зодиака Скорпион, представителей которого можно считать отдельной закрытой сектой (улыбается). Хотя со временем Оля научилась советоваться, слышать других, признавать свои ошибки и до сих пор прогрессирует в этом. Если раньше она могла обидеться и продемонстрировать это, то сейчас Хижинкова стала более восприимчивой к доводам другой стороны. Приятно, что человек развивается.

Не хочу проводить параллели с марафонским бегом, хотя они тут уместны. 11 лет назад мне, советскому человеку, зачем-то без подготовки захотелось пробежать 42 километра. Я подбил на забег своих друзей — Герасименю, Косенкову, Барабанщикову, и Оля тогда впервые в жизни пробежала 10 километров. А после этого сказала мне: «Серый, я хочу когда-нибудь пробежать марафон».



Фото из личного архива Сергея Щурко

Я пропустил это мимо ушей. А через 10 лет мы вместе с Хижинковой и Скардино были в Вероне, где мы с Надей бежали 20 и 10 километров соответственно, а Оля — 42. Хижинкова тогда побила не только свой личный рекорд, но и мировой среди всех мисс — 3 часа 42 минуты.

Причем сделала она это очень грамотно, подготовившись с тренером Димой Толкачевым, следуя программе питания и тренировок. Это говорит о том, что она человек целеустремленный и прогрессирующий. Причем Хижинкова на своем примере доказывает: спортсменом можно стать и после 30 (улыбается).

В этом году она, кстати, собиралась бежать половинку Ironman, что еще круче марафона. Она постоянно грузит себя новыми и новыми испытаниями и по жизни лепит себя сама.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили (3,86 км), заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонского забега на 26,2 мили (42,195 км). Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

Есть много девушек, которым достается блестящая внешность, и они просто снимают с этого сливки. А Хижинкова — это пахарь, который постоянно себя улучшает. Когда разговариваешь с тем же [футболистом брестского «Динамо»] Сергеем Кисляком о ее марафонах, то слышишь: даже он восхищается Олей как профессионал. Не любой футболист отважится на марафон.

— Кажется, что красота — уже давно не главное достоинство Оли. Согласны?

— Самое интересное, что Оля не считает себя красавицей, первая пошутит на тему своих недостатков, высокого роста и худобы, а к своей внешности относится так, мол, «извините ребята, просто так получилось» (улыбается).

Она не стремится подчеркивать свою красоту и выходить в свет в ярких нарядах. Это человек, который всегда приходят на мероприятия с какой-то целью. Например, на открытие кофейни «Инклюзивный бариста» в начале ноября все пришли с пустыми руками, и, по-моему, только Хижинкова — с букетом цветов. Для нее это норма.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

Или вот еще пример. Мы недавно увидели с ней на улице беременную кошку. Я полчаса отговаривал Олю от того, чтобы забрать эту кошку к себе, потому что у Хижинковой и так дома зверинец и мало места. Но я все равно не уверен, что она не вернулась за ней.

Плюс к ее внешности, доброте и вниманию к другим надо прибавить потрясающее чувство юмора. Это качество, которое не так часто встречается у красивых девушек, но Оля неплохо поднатаскалась. Она может пошутить в любую минуту и даже этого Водовозова или Водолазова (Водолазов — человек, свидетельствовавший в балаклаве в суде по делу Ольги Хижинковой. — Прим. TUT.BY) она умудрилась поздравить с прошедшим днем рождения.

Понятно, что шутить и иронизировать в такой момент, возможно, было и рискованно. Но, как говорится: «Ребята, я не смогла промолчать». Очень круто, что Оля настолько разносторонняя и нестереотипная: сначала человеку может показаться, что она красотка, но дура, потом — что соткана из сахара, а позже выясняется, что Хижинкова может пошутить так остроумно, что собеседник весь покраснеет.

— Чем она восхищает в личном общении?

— Главное, что Оля развивается в правильном направлении. И сегодня это уже настоящий герой Беларуси. Не будем писать с большой буквы — это не звание, которое вручают или навязывают. Она просто народный герой и самая эффектная Мисс Беларусь. Думаю, с этим согласятся мисс всех предыдущих лет. Потому что на Хижинкову попросту не за что обижаться: она всех выслушает, всех поймет, а если у кого-то во дворе, не дай бог, окажется несчастный кот, она и о его судьбе позаботится (улыбается).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У нее есть дурацкая привычка — абсолютно все держать под контролем и быть гиперответственной. Представь, мы бы с тобой пристроили животное на передержку. Ну пристроили и пристроили — мы красавчики. Отвезли и успокоились.

А Оля совсем другая — она поедет в Столбцы проверять условия, в которых там находится кот. Ей сбрасывают фотографии пристроенных питомцев — и Оля рыдает. Я ей иногда говорю: «Слушай, ну давай уже без особого фанатизма». Все же она живой человек и тоже устает. Хижинкову тоже надо беречь.

Я знаю, что ей пишет куча людей: «Оля, я нашел собаку!». И человеку кажется, что он свое дело сделал, а Хижинкова должна бросить все и помчаться, чтобы заняться дальнейшей судьбой этой собаки. Все лекарства и операции для животных стоят денег. Но Оля их щедро тратит, хоть финансовое положение сейчас и не самое лучшее.

Многим почему-то кажется, что у нее есть какой-то финансовый грант и живет Хижинкова в шестиэтажном особняке, где обитает 600 собак и котов. Никто же не понимает, что у Оли однокомнатная квартира. Она уже шутит над тем, мол, все, наверное, думают, что я какая-то сумасшедшая.

Но людей она любит не меньше, чем котов и собак. И я считаю, что нашей стране с ней повезло.

— Вас удивило, что Оля оказалась в числе смелых медийных белорусов, которые не побоялись высказать свое мнение?

— Нет, я точно знал, что так оно и будет. Причем я знаю, что даже из школы красоты ее не хотели отпускать и говорили, что ты нам всем тут очень нравишься, но ты же все понимаешь.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

На просьбы не высказываться Оля тогда сказала классную фразу: «А если завтра арестуют моего друга, как я смогу промолчать?». Так и получилось, за мной пришли (улыбается). Оля была первым человеком, которому я написал: «Видимо, твой прогноз сбылся, если меня задержат, сообщи, куда надо» (в сентябре Сергея Щурко осудили на 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. — Прим. TUT.BY).

Конечно, Хижинкова могла бы сидеть дома и не ходить на марши. Но этот человек сформировался на наших глазах. А герою невозможно сказать, что ему делать. Распоряжения можно давать водовозовым-водолазовым, и они их будут исполнять. А героев обуздать невозможно. Они никогда не будут плясать под чью-то дудку. И я надеюсь, что в новой Беларуси Оля будет занимать видное место и продолжит представлять нашу страну на международном уровне.

— Вы просили ее поберечь себя и не высовываться?

— Я знаю, что многие люди ей об этом говорили. Но Хижинкова отвечала: «Ребят, я буду выходить и за вас тоже». Она понимала, что кто-то опасается и боится, а Оля считала, что она обязана это делать. Прожив определенное количество лет, я могу сказать без лишних высокопарных слов, что такие люди, как Хижинкова, встречаются невероятно редко. Это подарок. И сейчас этот подарок сидит…

Но она уже на таком уровне самосознания, что подобные вещи должны ее просто закалять. Она переживала это уже много раз — за меня, Лену Левченко, людей, которые пострадали 9−11 августа. Теперь Оля все это чувствует на себе. Хотя, зная Хижинкову, я уверен, что в нее влюбятся все надзиратели в тюрьме. Она показывает другим, каким надо быть.

— Когда вы сидели на сутках, Оля говорила: «Серега напишет там свой «Архипелаг ГУЛАГ» и замотивирует всех заиграть в гандбол». Какой после ареста выйдет Хижинкова?

— Думаю, она не будет унывать. Когда ты понимаешь, что за тобой правда и огромное количество людей, это приободряет. Я совсем не уверен, что столько же людей пойдут за водолазовым-водовозовым. Очень сильно сомневаюсь, что их будут поддерживать какие-то люди в балаклавах, писать письма. Они ничего не излучают, это просто винтик системы.



Фото из личного архива Сергея Щурко

— Как думаете, что станет самым трудным для Ольги с бытовой точки зрения в эти 27 суток?

— Я думаю, что питание. Из-за своей любви к зверью она не ест мяса. С другой стороны, она часто говорит: «Я слишком толстая, надо похудеть и посидеть на кашах». Но, к сожалению, каши made in Окрестина уступают кашам made in Жодино — там кухня, можно сказать, более высокая.

Когда собирали Оле передачу, встал вопрос: а что положить из еды? Обычно колбаса и сало — самый ходовой продукт в тюрьме. А с Олей это не прокатит. Поэтому чем она там будет питаться — непонятно. Но опять же, Оля сильный человек. Она умеет терпеть, когда надо. У нее как у спортсмена организм уже мобилизуется. И меня радует, что с каждым днем дней в заключении остается все меньше.

«Я наделяю ее сверхспособностями и часто думаю: я бы так не смогла»

Анастасия Косенкова, продакшн менеджер в концертном агентстве



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

— Нас с Олей познакомил Сергей Щурко. Это случилось лет 10 назад на благотворительной акции. Оля всегда производила впечатление светлого и доброго человека. И по сей день, когда ее вижу, хочется, чтобы она крепко по-матерински обняла меня и взяла под свое крыло — такая нежность и тепло от нее исходят, — признается Анастасия.

Их сплотили общие интересы — начиная от благотворительности и заканчивая спортивными мероприятиями.

— Мы вместе готовились к полумарафону, триатлону, играли в женской любительской гандбольной команде, которую собрал Серега Щурко, периодически встречались на благотворительных акциях, а в последний раз я видела Олю в суде по скайпу.

Она улыбалась, была бодра, хоть и не совсем свежа — все-таки трое суток наложили свой отпечаток (до суда Ольга Хижинкова провела трое суток в ИВС на Окрестина. — Прим. TUT.BY). Я боялась увидеть что-то такое, что заставит испытать боль. А в итоге Хижинкова показала, что не унывает. Все-таки она по природе боец — спорт накладывает свой отпечаток. Оля — девушка с сильным внутренним стержнем.

— Чем она восхищает вас как личность?

— Умением доводить начатое до конца. Если она видит цель, то прет к ней как танк. И это вдохновляет, потому что мы все любим оставить что-то на полпути, а Хижинкова, если берется за что-то, то основательно. Я вообще наделяю ее какими-то сверхспособностями и часто задумываюсь: «А вот я бы так не смогла» (улыбается).



Фото из личного архива Сергея Щурко

— Приведите парочку примеров.

— Оля в первую очередь думает не о себе, а об окружающих, что свойственно немногим людям. Мы по своей сути эгоисты и даже порой неосознанно сразу думаем: а что мне с этого будет. А Оля душой болеет за других и отодвигает свои интересы на второй план.

Еще меня восхищает ее отношение к спорту. Помню, когда Олька только подключалась к беговому движению, я уже регулярно тренировалась, и Сергей Щурко мне даже передавал, что Хижинкова ему говорила: «Косенкова такая ух!». Мне это очень льстило (улыбается).

А потом Оля сама постепенно начала набирать форму. Она доказала: если загореться делом, долго что-то долбить и выжимать из себя максимум, то рано или поздно ты получишь результат.

Ей несвойственно жалеть себя, и я не раз замечала: открываешь утром инстаграм, почесывая бочок, а Оля уже двадцатку пробежала. И вот думаешь: ну как же так! (смеется).

Именно поэтому со временем она не только вышла на новый уровень в спорте, но и для многих стала мотиватором.

— Как вы отреагировали на ее задержание?

— Я прочитала эту новость в интернете, списалась-созвонилась с друзьями и мы сразу поехали к РУВД. Сначала нам сообщили, что Оля находится в Жодино, позже выяснилось, что на Окрестина. Пытались передать передачу, которую у нас не приняли. К счастью, со второй попытки у Олиного супруга взяли теплую байку и таблетки: Оля же не ест мяса, поэтому ей нужно постоянно пить железо.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

— Вас удивило, что Ольга публично выступила против насилия и беззакония, понимая: за такую позицию сегодня в Беларуси можно пострадать?

— Нисколько. Конечно, Оля очень расстроилась из-за потери работы, потому что она прикипела к детям в Национальной школе красоты, и ее там тоже очень любили. Но Хижинкова, как и любой белорус сегодня, прекрасно понимала: шаг влево, шаг вправо — и ты окажешься под прицелом.

Конечно, я как друг переживала и чувствовала, что она рискует. Но Оля со своим характером просто не смогла пойти на сделку с совестью и промолчать. Я всегда знала, что в такой ситуации она не смалодушничает. Другое дело, мы до последнего надеялись на здравый смысл и порядочность людей, но этого не произошло.

Теперь очень ждем Олю и обязательно придумаем, как ее встретить. Пока же главная задача помочь ее питомцам. У Оли, если я не ошибаюсь, дома две собаки и пять котов. А сколько еще на передержке! Думаю, даже за решеткой у нее душа болит за этих животных.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

— Как вам кажется, почему 27 суток ареста не должны сломить Олю?

— Потому что мы белорусы и мы невероятные (улыбается). Я думаю, что этот арест еще больше укрепит ее внутреннюю силу. Понятно, любое унижение, ущемление прав и издевательство над человеком не проходят бесследно. Но, я думаю, что Оля не озлобится и не будет сломлена.