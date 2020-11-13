ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Климатическая модель указала на пройденную Землей «точку невозврата»

13.11.2020 16:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Климатическая модель показывает, что Земля прошла климатическую «точку невозврата» еще в 1960—1970 годах: даже если выбросы парниковых газов прекратить совсем, глобальное потепление предотвратить уже невозможно и радикальные перемены в климате планеты все равно произойдут. Статью с описанием их расчетов опубликовал научный журнал Scientific Reports, передает ТАСС.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Patrick Hendry / Unsplash

«Ученые уже несколько десятилетий обсуждают, насколько высок риск того, что Земля пройдет „точку невозврата“ и ее климат необратимо изменится. Наша климатическая модель показывает, что планета уже достигла этой отметки: незатухающий процесс таяния вечной мерзлоты начался еще в прошлом веке и его нельзя остановить, даже если мы прекратим все выбросы прямо сейчас», — пишут исследователи.

Практически все климатологи Земли не сомневаются, что глобальное потепление существует, а также что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур на планете не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Чтобы не дать этому произойти, правительства многих стран в декабре 2015 года подписали Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В соответствии с ним все государства в ближайшие несколько десятилетий обязаны значительно уменьшить выбросы парниковых газов и удерживать их на этой отметке в последующие годы.

Дипломаты надеются, что благодаря этому можно будет удержать рост среднегодовых температур на отметке в 1,5−2 °С. Многие климатологи предполагают, что Парижские соглашения не позволят достичь этой цели — для этого человечеству придется полностью прекратить выбросы парниковых газов или даже начать извлекать углекислый газ из атмосферы.

Благодаря климатической модели ESCIMO климатологи из Норвежской бизнес-школы Йорген Рандерс и Ульрих Голуке пришли к выводу, что климат Земли уже необратимо изменился. Эта модель учитывает, как изменение концентрации парниковых газов и средних температур на Земле влияют на площадь полярных ледовых шапок, состояние вечной мерзлоты, лесов и других скоплений биомассы, которая может действовать на климат.

Ученые просчитали, как будет меняться климат планеты в ближайшие пять столетий после подписания Парижских соглашений, а также при полном отказе от всех выбросов СО2 прямо сейчас или же при свертывании всех мер по борьбе с глобальном потеплением.

К большому удивлению Голуке и Рандерса, во всех трех случаях климат Земли необратимым образом менялся в результате самоподдерживающегося таяния вечной мерзлоты, последующего выделения метана в атмосферу и неостановимого сокращения площади полярных ледников.

Более того, рост температур, как показывают расчеты ученых, продолжался даже после того, как концентрация СО2 падала до уровня, характерного для доиндустриальной эпохи. Все это свидетельствует о том, что планета уже прошла климатическую «точку невозвращения».

Как показывают расчеты ученых, это произошло еще в 1960—1970 годах, когда температуры на планете начали расти и стали примерно на 0,5 °С выше, чем в предыдущие столетия. Это повышение температуры запустило самоподдерживающийся процесс таяния вечной мерзлоты, остановить который будет крайне тяжело.

Для этого, в частности, нужно будет построить около 30 тыс. заводов, захватывающих углекислый газ из атмосферы и закачивающих его в подземные хранилища или преобразующих его молекулы в другие вещества. Это технически возможно, но вряд ли будет осуществимо на практике, что говорит о фактической неизбежности глобального потепления, заключают ученые.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые считают, что теперь глобальное потепление нельзя остановить, даже если вовсе прекратить все выбросы углекислого газа
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков: мы поддерживаем не Лукашенко, а легитимного президента братской страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика