Климатическая модель указала на пройденную Землей «точку невозврата»

Источник материала: Tut.by

Климатическая модель показывает, что Земля прошла климатическую «точку невозврата» еще в 1960—1970 годах: даже если выбросы парниковых газов прекратить совсем, глобальное потепление предотвратить уже невозможно и радикальные перемены в климате планеты все равно произойдут. Статью с описанием их расчетов опубликовал научный журнал Scientific Reports , передает ТАСС .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Patrick Hendry / Unsplash

«Ученые уже несколько десятилетий обсуждают, насколько высок риск того, что Земля пройдет „точку невозврата“ и ее климат необратимо изменится. Наша климатическая модель показывает, что планета уже достигла этой отметки: незатухающий процесс таяния вечной мерзлоты начался еще в прошлом веке и его нельзя остановить, даже если мы прекратим все выбросы прямо сейчас», — пишут исследователи.

Практически все климатологи Земли не сомневаются, что глобальное потепление существует, а также что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур на планете не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Чтобы не дать этому произойти, правительства многих стран в декабре 2015 года подписали Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением . В соответствии с ним все государства в ближайшие несколько десятилетий обязаны значительно уменьшить выбросы парниковых газов и удерживать их на этой отметке в последующие годы.

Дипломаты надеются, что благодаря этому можно будет удержать рост среднегодовых температур на отметке в 1,5−2 °С. Многие климатологи предполагают, что Парижские соглашения не позволят достичь этой цели — для этого человечеству придется полностью прекратить выбросы парниковых газов или даже начать извлекать углекислый газ из атмосферы.

Благодаря климатической модели ESCIMO климатологи из Норвежской бизнес-школы Йорген Рандерс и Ульрих Голуке пришли к выводу, что климат Земли уже необратимо изменился. Эта модель учитывает, как изменение концентрации парниковых газов и средних температур на Земле влияют на площадь полярных ледовых шапок, состояние вечной мерзлоты, лесов и других скоплений биомассы, которая может действовать на климат.

Ученые просчитали, как будет меняться климат планеты в ближайшие пять столетий после подписания Парижских соглашений, а также при полном отказе от всех выбросов СО 2 прямо сейчас или же при свертывании всех мер по борьбе с глобальном потеплением.

К большому удивлению Голуке и Рандерса, во всех трех случаях климат Земли необратимым образом менялся в результате самоподдерживающегося таяния вечной мерзлоты, последующего выделения метана в атмосферу и неостановимого сокращения площади полярных ледников.

Более того, рост температур, как показывают расчеты ученых, продолжался даже после того, как концентрация СО 2 падала до уровня, характерного для доиндустриальной эпохи. Все это свидетельствует о том, что планета уже прошла климатическую «точку невозвращения».

Как показывают расчеты ученых, это произошло еще в 1960—1970 годах, когда температуры на планете начали расти и стали примерно на 0,5 °С выше, чем в предыдущие столетия. Это повышение температуры запустило самоподдерживающийся процесс таяния вечной мерзлоты, остановить который будет крайне тяжело.

Для этого, в частности, нужно будет построить около 30 тыс. заводов, захватывающих углекислый газ из атмосферы и закачивающих его в подземные хранилища или преобразующих его молекулы в другие вещества. Это технически возможно, но вряд ли будет осуществимо на практике, что говорит о фактической неизбежности глобального потепления, заключают ученые.