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Два года колонии за рисунок кружочка и палочки – это не фейк, а решение суда для 21-летнего парня

13.11.2020 16:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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21-летний Андрей Корешников получил два года колонии за то, что 14 августа нарисовал на монументе «Родина-мать» возле стелы в Минске «круг с линией над ним». Как это комментировать, мы не представляем. 

Андрея обвинили в хулиганстве и осквернении историко-культурной ценности. Парень свою вину категорически не признал. На суде он заявил: «О стеле я слышал. Знал, что такая есть, но что означает обелиск, не знал». 

Судья, видимо, решила, что рисовать на обелиске в любом случае – это очень плохо, и признала парня виновным. Еще раз: молодой беларус проведет два года в колонии за то, что нарисовал кружок и палочку на неодушевленном предмете. 

 
Теги: Минск
 
 
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21-летний Андрей Корешников получил два года колонии за то, что 14 августа нарисовал на монументе «Родина-мать» возле стелы в Минске «круг с линией над ним». Как это...
 
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