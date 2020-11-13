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Два года колонии за рисунок кружочка и палочки – это не фейк, а решение суда для 21-летнего парня
Источник материала: KYKY>
21-летний Андрей Корешников получил два года колонии за то, что 14 августа нарисовал на монументе «Родина-мать» возле стелы в Минске «круг с линией над ним». Как это комментировать, мы не представляем.
Андрея обвинили в хулиганстве и осквернении историко-культурной ценности. Парень свою вину категорически не признал. На суде он
Судья, видимо, решила, что рисовать на обелиске в любом случае – это очень плохо, и признала парня виновным. Еще раз: молодой беларус проведет два года в колонии за то, что нарисовал кружок и палочку на неодушевленном предмете.
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21-летний Андрей Корешников получил два года колонии за то, что 14 августа нарисовал на монументе «Родина-мать» возле стелы в Минске «круг с линией над ним». Как это...
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