Два года колонии за рисунок кружочка и палочки – это не фейк, а решение суда для 21-летнего парня

Источник материала: KYKY

21-летний Андрей Корешников получил два года колонии за то, что 14 августа нарисовал на монументе «Родина-мать» возле стелы в Минске «круг с линией над ним». Как это комментировать, мы не представляем.

Андрея обвинили в хулиганстве и осквернении историко-культурной ценности. Парень свою вину категорически не признал. На суде он заявил : «О стеле я слышал. Знал, что такая есть, но что означает обелиск, не знал».

Судья, видимо, решила, что рисовать на обелиске в любом случае – это очень плохо, и признала парня виновным. Еще раз: молодой беларус проведет два года в колонии за то, что нарисовал кружок и палочку на неодушевленном предмете.