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В Клецке задержан лидер группы "Стары Ольса" - стоял в цепи памяти Романа Бондаренко
Источник материала: Партизан
Лидер группы «Стары Ольса» Дмитрий Сосновский был задержан сегодня в Клецке
По информации друзей музыканта, он стоял в цепи памяти убитого Романа Бондаренко. Дмитрий ездил в Клецк с женой на дачу.
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Лидер группы «Стары Ольса» Дмитрий Сосновский был задержан сегодня в Клецке
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