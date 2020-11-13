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Генпрокуратура РБ будет расследовать убийство Романа Бондаренко

13.11.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура РБ будет расследовать гибели Романа Бондаренко, сообщила представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

«По решению Генерального прокурора, дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура Республики Беларусь, — сказала Курчак в коротком видеозаявлении.

 
 
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Генеральная прокуратура РБ будет расследовать гибели Романа Бондаренко, сообщила представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
 
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