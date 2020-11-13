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Генпрокуратура РБ будет расследовать убийство Романа Бондаренко
Источник материала: АФН
Генеральная прокуратура РБ будет расследовать гибели Романа Бондаренко, сообщила представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
«По решению Генерального прокурора, дальнейшие процессуальные действия в целях выяснения обстоятельств смерти Романа Бондаренко проводит Генеральная прокуратура Республики Беларусь, — сказала Курчак в коротком видеозаявлении.
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Генеральная прокуратура РБ будет расследовать гибели Романа Бондаренко, сообщила представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак.
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