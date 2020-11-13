ООН: Беларусь не предоставила информацию о расследовании насилия в отношении протестующих

Источник материала: АФН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщило, что получило информацию о задержании более 25 тыс. человек в Беларуси за время акций протеста.

"Произвольные массовые задержания продолжаются. На сегодняшний день, по имеющимся оценкам, было задержано более 25 тыс. человек, в том числе более 1 тыс., которые приняли участие в акциях солидарности в столице Минске и по всей Беларуси 8 ноября", - говорится в заявлении пресс-секретаря УВКПЧ ООН Руперта Колвилла.

В заявлении говорится, что многих из задержанных привлекают к административной ответственности, но в некоторых случаях их удерживают до 15 суток, передает Интерфакс.

"Однако, белорусские власти все чаще привлекают людей к уголовной ответственности", - обращает внимание Колвилл.

По данным УВКПЧ ООН, 1 ноября в Беларуси задержали в качестве подозреваемых по уголовному делу 231 человека, в том числе, трех журналистов.

УВКПЧ ООН подчеркивает, что правительство Беларуси так и не предоставило информации о процессе расследования информации о пытках и других формах жесткого обращения с протестующими во время содержания под стражей.

"Последние события только подкрепляют ощущение, что безнаказанность за нарушения прав человека, совершенные во время протестов и в местах содержания под стражей, в Беларуси по-прежнему не пресекается," - отмечается в заявлении.

В УВКПЧ ООН также выразили обеспокоенность в связи с гибелью 31-летнего оппозиционера Романа Бондаренко, который скончался после того, как подвергся жестокому обращению со стороны сотрудников сил безопасности.

"Мы призываем власти Беларуси провести тщательное, прозрачное и независимое расследование этого инцидента, а затем поделиться его результатами. Если действительно преступление было совершено, то виновный в смерти Романа Бондаренко должен быть привлечен к ответственности", - подчеркивается в заявлении.