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Латушко назвал фашистскими поправки в закон о гражданстве

13.11.2020 16:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета обвинил депутатов парламента Беларуси в том, что они ни слова не сказали о репрессиях в стране, при этом готовы принять фашистские поправки в закон о гражданстве.

«"Депутаты" решили прервать свое молчание и открыто поддержать террор в отношении граждан страны. Не только поддержать, но и расширить пространство террора посредством принятия совершенно абсурдного и противоречащего нормам права закона о лишении гражданства за активное выражение своей позиции. Фактически это означает, что система ограничена в ресурсах подавления протестов и может только усиливать волну репрессий и беззакония», - заявил Латушко в ответ на высказывания депутат Марии Василевич.

«Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси», - сообщила депутат Мария Василевич/

Латушко сравнил инициативу депутатов «с действиями гитлеровского, нацистского режима».

«Каждый "депутат", который проголосует за этот откровенно фашистский закон, каждый, кто вносит свою подпись под этим законом вносит себя в санкционный список. Вы ни слова не сказали в связи с убийствами и пытками мирных граждан, уже 26 тысяч белорусов подверглись задержаниям и арестам в нашей стране. Значит депутаты становятся молчаливыми соучастниками преступлений режима», - предупредил Латушко.

Он отметил, что данный закон после ухода Лукашенко будет в ту же секунду признан недействительным, но проголосовавшие за предлагаемыt поправки "депутаты" останутся преступниками и предателями навсегда.

 
 
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Член президиума Координационного совета обвинил депутатов парламента Беларуси в том, что они ни слова не сказали о репрессиях в стране, при этом готовы принять...
 
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