Зеленолужское метро: как строили третью линию Минского метрополитена?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске состоялось открытие первого участка Зеленолужской линии метро. Новые станции уже принимают пассажиров белорусской подземки. Как строили третью ветку? Куда следуют поезда и на какой станции можно увидеть солнечный свет?

«Поменялся не только дизайн вагонов, поменялись условия работы машиниста. Кабина стала просторнее, работает кондиционер и управлять поездом стало намного проще», – делится своими впечатлениями машинист-инструктор Иван Овсяник.