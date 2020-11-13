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Зеленолужское метро: как строили третью линию Минского метрополитена?
13.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске состоялось открытие первого участка Зеленолужской линии метро. Новые станции уже принимают пассажиров белорусской подземки. Как строили третью ветку? Куда следуют поезда и на какой станции можно увидеть солнечный свет?
О современных технологиях на страже безопасности пассажиров, уникальном дизайне каждой станции и главной помощнице метростроевцев «Алесе» смотрите в этом
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О новых станциях белорусской подземки смотрите в программе «Специальный репортаж».
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