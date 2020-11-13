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Студенты белорусских вузов провели акции солидарности и минуту молчания в память о Романе Бондаренко

13.11.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В крупнейших вузах Беларуси 13 ноября прошли традиционные акции солидарности с репрессированными студентами и преподавателями, а также в память о погибшем минчанине Романе Бондаренко.

Студенты белорусских вузов провели акции солидарности и минуту молчания в память о Романе Бондаренко

 

Студенты белорусских вузов провели акции солидарности и минуту молчания в память о Романе Бондаренко

 

Студенты белорусских вузов провели акции солидарности и минуту молчания в память о Романе Бондаренко

 

Как сообщает БелаПАН, в фойе Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) студенты и преподаватели провели минуту молчания, затем вышли на крыльцо, где поставили цветы и свечи.

В амфитеатре перед входом в Белорусский государственный университет физической культуры были разложены фотографии Бондаренко, расставлены свечи.

Студенты Белорусского государственного технологического университета выстроились в цепь рядом со своим вузом на улице Свердлова.

Аналогичную акцию провели студенты Белорусской государственной академии искусств (БГАИ).

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники (БГУИР) к скульптуре студента принесли плакаты и цветы — она превратилась в символический мемориал Романа Бондаренко. Студенты в полдень вышли на ступеньки перед входом в вуз на минуту молчания.

В телеграм-канале Барановичского государственного университета сообщается, что за полчаса до анонсированной минуты молчания в память о Романе Бондаренко к вузу приехали силовики.

Телеграм-канал «БГУ 97» звал студентов прийти сегодня во двор на улице Червякова, где находится «площадь Перемен», и присоединиться к цепи солидарности. Туда приехали студенты-медики и оставили плакат с надписью: «Мы учимся не для того, чтобы спасать людей, убитых вами!»

В соцсетях продолжают появляться сообщения о давлении на студентов и преподавателей. По информации правозащитников, утром 12 ноября прошли обыски у семи активистов инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў», среди которых член Координационного совета, представитель Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам, студенты БГУ Ксения Сыромолот и Егор Каневский, студентки БГПУ Кася Будько и Яна Оробейко. Всех увезли в КГБ. В тот же день в офис ЗБС пытались проникнуть неизвестные.

Телеграм-канал «Студэнцкая думка» сообщил о задержаниях студентки БГАИ Марии Каленик, студента МГЛУ, фамилию которого родители просили не называть, а также отчисленных из БНТУ Анастасии Булыбенко и Виктории Гранковской. По последним данным, они находятся в изоляторе КГБ. «Задержанные студенты проходят по 342-й статье УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок)», — говорится в сообщении.

«Студэнцкая думка» пишет об обыске у преподавательницы БГУИР Ольги Филатченковой.

В тот же день за участие в акциях солидарности с пострадавшими за свою гражданскую позицию на 15 суток арестовали студенток Белорусского государственного экономического университета Арину Бруснигину, Марию Курень и Анастасию Глушень. Девушки были задержаны 10 ноября во время акции солидарности возле БГЭУ. Как сообщал телеграм-канал «БГЭУ 97%», задержанных было пятеро, позже двух несовершеннолетних студенток отпустили. Одна из них утверждала, что при задержании и во время транспортировки в РУВД силовики проявляли к ним грубую силу и необоснованную жестокость.

За акцию возле корпуса БГУ 12 ноября на восемь суток арестовали студентку факультета журналистики Глафиру Жук.

Студенческие телеграм-каналы сообщают, что на этой неделе отчислили четырех студентов Международного университета «МИТСО» и трех — БГАИ. В Гомельском государственном техническом университете имени Сухого лишился должности декан факультета автоматизированных и информационных систем Владимир Лукьяненко: он отказался выносить дисциплинарные взыскания студентам, участвовавшим в акциях протестов. Преподаватель Белорусского государственного университета транспорта (Гомель) Евгений Маликов получил выговор за свое опубликованное фото с усами и рассуждения о них.

На снимках: акция памяти Романа Бондаренко.  Фото: Белсат.  

 
Теги: Гомель
 
 
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В крупнейших вузах Беларуси 13 ноября прошли традиционные акции солидарности с репрессированными студентами и преподавателями, а также в память о погибшем...
 
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