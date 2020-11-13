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Когда снова станет возможным добрососедство Беларуси с Польшей ― эксперт

13.11.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Когда снова станет возможным добрососедство Беларуси с Польшей ― прогноз эксперта

На данный момент власти Литвы запретили предпринимателям покупать более дешевую электроэнергию, которую будет вырабатывать недавно запущенная белорусская АЭС, а у поляков свой резон не общаться с Беларусью, отмечает собеседник Sputnik. 

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Президент попросил Польшу и Литву уйти с "нашего огорода"

"Там сейчас происходит политическая турбулентность, то, что Польша пыталась организовать в Беларуси, теперь происходит в Варшаве, поэтому на ближайшую время нормализация отношений маловероятна", ― считает Попов.

Однако со временем взаимоотношения Беларуси с западными соседями нормализуются, поскольку исторически долгое время страны были включены в одно государство ― Великое княжество Литовское, Речь Посполитую, а затем Литва и Беларусь были частями СССР.

"Никогда не говори никогда, но произойдет нормализация не совсем быстро, и она будет зависеть от того, какой климат будет в отношениях объединенной Европы с Беларусью. Сам Лукашенко, конечно, будет стремиться к нормализации отношений с Брюсселем, если это произойдет, Польша и Литва будут вынуждены как минимум смягчать свои категорические позиции и требования к Минску", ― полагает эксперт.

Напомним, 7 ноября, открывая БелАЭС в Островце, Александр Лукашенко призвал Польшу и Литву вернуться к констуктивному диалогу. В частности, Лукашенко попенял Литве за то, что "на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы в своем". 

Тот же призыв белорусский лидер адресовал и польскому руководству: "Ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим", - сказал он. "Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать", резюмировал Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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