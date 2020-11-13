В пятницу, 13-го, обсуждаем сериал «Призраки усадьбы Блай». Стоит ли его смотреть?

Netflix захотел сделать из «Призраков» свою «Американскую историю ужасов». Сервис выпускает сериал как антологию, но при этом пытается продвигать новый сезон как отдельный сериал. Честно говоря, мы немного запутались.
Обсуждаем ужасы в сериалах. Чем они цепляют в полнометражном кино и почему схемы классических ужастиков плохо работают в многосерийном формате?
«Призраки усадьбы Блай» слишком много рассказывают вместо того, чтобы пугать мистикой и недосказанностями. Сериал превращается в «мыло», только влюбляются, расстаются и сходятся там не люди, а привидения.
Вместо того чтобы тратить время на второй сезон «Призраков», лучше посмотреть более удачные хорроры его создателя Майка Флэнегана — например, «Тишину» и «Окулус».