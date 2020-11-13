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В пятницу, 13-го, обсуждаем сериал «Призраки усадьбы Блай». Стоит ли его смотреть?

13.11.2020 17:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

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Тизер:

  • Netflix захотел сделать из «Призраков» свою «Американскую историю ужасов». Сервис выпускает сериал как антологию, но при этом пытается продвигать новый сезон как отдельный сериал. Честно говоря, мы немного запутались.
  • Обсуждаем ужасы в сериалах. Чем они цепляют в полнометражном кино и почему схемы классических ужастиков плохо работают в многосерийном формате?
  • «Призраки усадьбы Блай» слишком много рассказывают вместо того, чтобы пугать мистикой и недосказанностями. Сериал превращается в «мыло», только влюбляются, расстаются и сходятся там не люди, а привидения.
  • Вместо того чтобы тратить время на второй сезон «Призраков», лучше посмотреть более удачные хорроры его создателя Майка Флэнегана — например, «Тишину» и «Окулус».
 
 
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