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В PlayStation 5 обнаружили баг при загрузке игр

13.11.2020 17:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

PlayStation 5 сейчас есть у немногих пользователей: продажи консоли стартовали только в США и еще нескольких странах, а остальным приходится ждать до 19 ноября. Возможно, оно и к лучшему: за неделю Sony, возможно, успеет исправить неприятный баг, с которым столкнулись журналисты издания IGN.

Ошибка возникает при скачивании новых игр. Они либо зависают в очереди загрузки, либо просто появляется ошибка скачивания. Система в таком случае отправляет пользователя в меню загрузки, но там ничего нет. Получается, игру нельзя скачать, но при этом нельзя отменить начатую загрузку и запустить весь процесс заново. При этом в библиотеке игра отображается как купленная, а в цифровом магазине — нет, и предлагается вновь отдать за нее деньги.

В IGN отметили, что с такой проблемой столкнулись по меньшей мере три сотрудника редакции. Баг касается только версий игр для PlayStation 5: те же проекты для PS4 скачиваются как обычно.

Sony пока не прокомментировала ситуацию.

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PlayStation 5 сейчас есть у немногих пользователей: продажи консоли стартовали только в США и еще нескольких странах, а остальным приходится ждать до 19 ноября. Возможно,...
 
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