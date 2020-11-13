Обещают, возле метро «Могилевская» появится транспортный хаб. Что уже сделано? (обновлено)

Источник материала: Onliner

На Партизанском проспекте возле станции метро «Могилевская» создадут транспортный хаб, сообщил зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время прямой телефонной линии, сообщали в Мингорисполкоме. Сегодня в ГАИ рассказали о первых шагах.

Планируется развести потоки для улучшения логистики при посадке и высадке пассажиров. В частности, будет обустроен карман для общественного транспорта. Одну платформу отведут под автобусы и троллейбусы, другую — под маршрутки. Такое решение позволит им не мешать друг другу и основному потоку транспорта. Хаб будет с двух сторон: на въезд и выезд из города.

Александр Дорохович рассказал, что Партизанский проспект сильно загружен: каждый день через него въезжают в столицу 58 тысяч машин, в то время как со всех направлений в Минск прибывают 180 тысяч авто. Также проспект используют большегрузы и другая тяжелая техника, плюс он востребован среди пассажиров — здесь и конечная станция метро, и выезд в сторону двух областных центров.

Дополнено

«Было принято решение об изменении организации дорожного движения в районе остановочного пункта, расположенного на въезде в город по Партизанскому проспекту на пересечении с ул. Ангарской, — сообщили сегодня в Минской ГАИ. — В настоящее время ведутся работы по установке делиниаторов со столбиками, конструктивно отделяющих поток общественного транспорта и полосы для движения основного потока. Также, дополнительно будет нанесена соответствующая дорожная разметка. Данный проект реализован для увеличения пропускной способности, обеспечения безопасности дорожного движения и комфорта пассажиров общественного транспорта».