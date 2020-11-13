В Беларуси хотят лишать гражданства за экстремизм и терроризм. Что это значит?

Источник материала: Onliner

Сегодня депутат Мария Василевич заявила БЕЛТА , что к осенней сессии готовятся к рассмотрению изменения в закон о гражданстве. В частности, рассказала Василевич, лишиться белорусского гражданства могут люди, которые участвовали в террористической и иной экстремистской деятельности или причинили тяжкий вред интересам Беларуси. Разбираемся, что это значит.

Это и другие новшества депутаты готовят к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии. Проект внесен в Палату представителей правительства и принят в первом чтении 4 июня.

— Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление, — сказала Василевич.

Парламентарий отметила, что законопроект о корректировке закона о гражданстве разработан «с учетом необходимости решить актуальные общенациональные задачи: с одной стороны, улучшить демографический и экономический потенциал, с другой — обеспечить внутреннюю безопасность и стабильность общественно-политической системы», пишет информагентство.

А как это работает сейчас?

Согласно ст. 19 Закона о гражданстве, утратить его можно в следующих случаях:

когда пошел служить в армию, полицию, органы безопасности, юстиции и прочие госорганы другой страны (если нет задолженности по налогам, не проходишь обвиняемым/осужденным и не имеешь другого гражданства);

если ребенок имеет два гражданства, одно из которых белорусское, и родитель подает заявление-отказ от последнего.

То есть ни о каких экстремизмах-терроризмах речи не идет. А по Конституции (ст. 10) «никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство».