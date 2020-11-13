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В Беларуси хотят лишать гражданства за экстремизм и терроризм. Что это значит?
Источник материала: Onliner
Сегодня депутат Мария Василевич заявила
Это и другие новшества депутаты готовят к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии. Проект внесен в Палату представителей правительства и принят в первом чтении 4 июня.
— Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление, — сказала Василевич.
Парламентарий отметила, что законопроект о корректировке закона о гражданстве разработан «с учетом необходимости решить актуальные общенациональные задачи: с одной стороны, улучшить демографический и экономический потенциал, с другой — обеспечить внутреннюю безопасность и стабильность общественно-политической системы», пишет информагентство.
А как это работает сейчас?
Согласно ст. 19 Закона о гражданстве, утратить его можно в следующих случаях:
То есть ни о каких экстремизмах-терроризмах речи не идет. А по Конституции (ст. 10) «никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь или права изменить гражданство».
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Сегодня депутат Мария Василевич заявила БЕЛТА, что к осенней сессии готовятся к рассмотрению изменения в закон о гражданстве. В частности, рассказала Василевич,...
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