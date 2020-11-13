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Власти готовят указ о поддержке при строительстве жилья. Вот что предлагается

13.11.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Национальном правовом портале завершилось общественное обсуждение проекта указа президента «О мерах по оказанию государственной поддержки», который касается строительства жилья. В итоге в проект документа внесли три поправки. Рассказываем подробности.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Проект указа предусматривает улучшение порядка и условий предоставления белорусам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья, а также урегулирование отдельных вопросов строительства такого жилья. Разработчик документа и инициатор общественного обсуждения — Министерство архитектуры и строительства.

По проекту указа поступили комментарии от 28 участников. В итоге в проект внесли три поправки.

  1. В проекте закреплено право многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся, на получение в полном объеме господдержки до исполнения старшему ребенку 23 лет. Сейчас же до этого возраста семья может рассчитывать только на льготный кредит или одноразовую субсидию. А все льготы доступны только семьям, где старшему еще не исполнилось 18 лет.
  2. В проекте (с учетом мнения заинтересованных и сложившихся социально-экономических условий) закреплено право на получение господдержки на строительство индивидуальных домов на селе из расчета 30 квадратных метров на члена семьи многодетным семьям, в которых хотя бы один из супругов работает на селе, а не оба супруга, как это предусмотрено сейчас.
  3. В проекте закреплено право очередников Минска на внеочередное получение господдержки при строительстве (реконструкции) жилья в населенных пунктах до 20 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Разрабатывает документ Министерство архитектуры и строительства.
 
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