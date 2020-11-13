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Власти готовят указ о поддержке при строительстве жилья. Вот что предлагается
Источник материала: Tut.by
На Национальном правовом портале завершилось общественное обсуждение проекта указа президента «О мерах по оказанию государственной поддержки», который касается строительства жилья. В итоге в проект документа
Проект указа предусматривает улучшение порядка и условий предоставления белорусам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья, а также урегулирование отдельных вопросов строительства такого жилья. Разработчик документа и инициатор общественного обсуждения — Министерство архитектуры и строительства.
По проекту указа поступили комментарии от 28 участников. В итоге в проект внесли три поправки.
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Разрабатывает документ Министерство архитектуры и строительства.
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