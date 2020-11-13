Россия отправит на «Оскар» фильм о расстреле мирных протестующих

Источник материала: Tut.by

Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского о расстреле мирных протестующих в Новочеркасске 1962 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя российского оскаровского комитета.

Фильм Кончаловского посвящен событиям в Новочеркасске в 1962 году. Жители города протестовали против снижения зарплат и повышения цен на продовольствие. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами, 26 человек погибли.

Сюжет строится вокруг работницы парткома Людмилы, которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и очень возмущается поведением заводчан, устроивших забастовку. Но когда на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, привычная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев.

Фильм «Дорогие товарищи!» сейчас идет в минском прокате.

Напомним, белорусский оскаровский комитет до 20 ноября принимает заявки на «Оскар». Фильм-номинант, который будет выдвинут на премию от Беларуси, объявят до 25 ноября.

«Дорогие товарищи!» Когда: уже в кино

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Аврора», «АртКинотеатр ТЦ Европа», «Беларусь», «Берестье», «Центральный», «3D кино в Замке»

Сколько: от 6 рублей Купить билет