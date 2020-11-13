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Россия отправит на «Оскар» фильм о расстреле мирных протестующих
Источник материала: Tut.by
Россия выдвинула на «Оскар» фильм
Фильм Кончаловского посвящен событиям в Новочеркасске в 1962 году. Жители города протестовали против снижения зарплат и повышения цен на продовольствие. Мирную демонстрацию расстреляли боевыми патронами, 26 человек погибли.
Сюжет строится вокруг работницы парткома Людмилы, которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и очень возмущается поведением заводчан, устроивших забастовку. Но когда на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, привычная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
Главные роли в фильме исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев.
Фильм «Дорогие товарищи!» сейчас
Напомним, белорусский оскаровский комитет до 20 ноября
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Россия выдвинула на «Оскар» фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского о расстреле мирных протестующих в Новочеркасске 1962 года.
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