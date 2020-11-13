Мнение: любому теперь ясно, что хранить деньги в белорусских банках слишком рискованно

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Что произошло?

На этой неделе ряд белорусских банков начали блокировать счета белорусов и снимать с них все деньги по запросу госорганов. По словам Алексея Леончика, основателя инициативы BY_help, со счетов белорусов было снято около 1,4 млн рублей. Эти деньги они получили от инициативы в качестве помощи для оплаты штрафов и лечения то побоев. Светлана Тихановская заявила, что ведет переговоры с западными банками о прекращении кредитования белорусских банков, которые пошли на блокировки счетов.

Финансовое оружие массового поражения



– Сразу скажу, что исключительно маловероятны и санкции и отключение от SWIFT. Такая финансовая санкция как отключение от SWIFT – это финансовое оружие массового поражения и посему применяется в самых крайних, исключительных случаях. Чтобы было понятно, сегодня от международной межбанковской система передачи информации и совершения платежей, насколько я в курсе, отключены только Северная Корея и часть иранских банков.

Фото: Myfin.by

Причиной стало подозрение Запада в том, что соответствующие режимы занимаются производством оружия массового поражения, и как из этого вытекало – финансированием терроризма.

Вопрос об отключении поднимался в отношении России – после событий в Крыму и на востоке Украины, но в глазах акционеров SWIFT, или же тех, кто может принять решение о блокировке, Россия оказалась недостаточно провинившейся, чтобы отключить ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.

В этом плане в глазах мировой общественности отсутствие демократии в Беларуси, и даже преступления против своего населения не являются, наверное, достаточными основаниями для отключения от SWIFT.

В мире есть с десяток диктаторских режимов, и банки этих стран подключены к системе. Чтобы банковскую систему заблокировали, необходимо, чтобы режим был признан террористической организацией.

Выбора у банков нет

– Если говорить о санкциях в отношении отдельных белорусских банков, то вероятность этого еще меньше.

Дело в том, что банки любой страны действуют в рамках лицензионных условий и обязаны выполнять поручения судебных, следственных и других силовых органов.

При этом банки не обязаны проверять подобные распоряжения на законность и обоснованность.

В этой ситуации у белорусских банков нет выбора – исполнить или нет это распоряжение.

Как и любого банка в мире. Так что, если происходит такое незаконное хищение средств со счетов, это безусловно вина тех, кто выписывает такие распоряжения, а не банков, обязанных их исполнять. Посему репутационного урона белорусских банков в глазах их европейских кредиторов не будет.

Если будут введены жесткие экономические санкции против белорусских властей, то весьма вероятно прекращение сотрудничества с государственными банками – Беларусбанком, Белагропромбанком и прочими .

Сделают больно по-другому

– Значит ли это, что белорусские банки, блокировавшие счета пострадавших от действий властей белорусов, не пострадают? Вовсе нет.

То, что не будет отключения от SWIFT или отказа от кредитования со стороны зарубежных банков не отменяет возможного понижения странового рейтинга, что автоматом приведет к понижению рейтинга многих банков. И с этими банками не захотят работать даже их старые кредиторы. Чисто из экономических соображений.

Фото: Myfin.by

Но понижение рейтинга не вводит автоматический запрет на сотрудничество с белорусскими банками. Просто они будут брать кредиты под более высокий процент. И в такой ситуации сами белорусские банки могут отказаться от таких кредитов.

Банки бессильны перед силовиками

– Но глупо полагать, что последние события пройдут для банков бесследно. Да, блокировка счетов – это больше удар по репутации властей и силовых органов, но на нее повлиять и так сложно – она уже и так не то что на нуле, а в отрицательной плоскости.

В глазах населения, безусловно, резко выросли риски хранения денег в белорусских банках: в очередной раз режим продемонстрировал, что в стране нет понятия «собственность», – у любого человека, компании могут забрать деньги на счету, написав письмо из силового органа.

Противостоять этому банки никак не могут, и в этой ситуации очевидно, что если кто-то до сих пор считал, что можно хранить деньги в белорусских банках, то сейчас даже ему стало ясно, что риски резко возросли. И что любые деньги, которые находятся на счету – будь-то средства юрлиц, или же деньги граждан, могут быть произвольно в любой момент отобраны.