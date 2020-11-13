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Экс-налоговый инспектор: Мне захотелось не просто тихо уйти, а кричать об этом!

13.11.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почему сейчас увольняются госслужащие?

Экс-налоговый инспектор: Мне захотелось не просто тихо уйти, а кричать об этом!
«С ноября я больше не главный государственный налоговый инспектор, не госслужащая, хотя с гордостью всегда носила этот статус!» — написала в соцсетях Инга Булицкая.

— Начиная с августа, слезы застилали глаза, — рассказала «Салідарнасці» Инга. — Думала, когда же это прекратится… Когда начали задерживать студентов, был ужас: это же наши дети! Я не ходила на митинги, ничего не высказывала, и дело не в том, что «промытые мозги», а просто, как и все госслужащие, привыкла бояться и подчиняться.

Но в один момент мне захотелось не просто тихо уйти, а кричать об этом. Внутри все кипело — и я не выдержала. Дату 7 ноября посчитала символичной для увольнения.

Собеседница объяснила свой поступок еще и тем, что больше не согласна пополнять бюджет, который расходуется не по назначению.

— Я не хочу ломать голову над тем, как еще пополнить бюджет, ведь у меня нет уверенности, что бюджетные средства расходуются по целевому назначению. Я не хочу дальше пропитываться цинизмом и оставаться в стороне, — отметила экс-госслужащая.

Инга Булицкая сказала, что заявление ей на работе подписали без лишних комментариев:

— Обстановка в инспекции рабочая, все боятся, но работают. Да, между собой иногда говорят «мы против», но на какие-то серьезные шаги способны не многие.

Близкие и друзья переживают за нее, но поддерживают. В дальнейшем экс-госслужащая хотела бы быть полезной стране, в которой никакой «регламент отдельно взятого министерства не может быть выше закона».
 
 
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