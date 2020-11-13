Власти Беларуси потратят бюджетных $650 тыс. на кино о достижениях синеокой

Источник материала: АФН

Власти Беларуси потратят более $650 тыс. за счет средств бюджета на пропагандистский сериал о достижениях синеокой. Сообщение о госзакупке услуги по производству агит-сериала появилось на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по производству национального фильма в игровой форме, отражающего достижения социально-экономического развития Республики Беларусь. Жанр фильма: драма/мелодрама/приключения/остросюжетный фильм (по выбору исполнителя)», - говорится в описании лота.

«Телевизионный фильм в игровой форме, состоящий из 4 серий хронометражем не менее 44 минут каждая серия, на одном из государственных языков и версия фильма с субтитрами на английском языке», - уточняется в графе «Объем» в конкурсных документах.

Ориентировочная стоимость предмета государственной закупки составляет 1,7 млн. белорусских рублей, из которых 200 тыс. будет направлено на финансирование очередного продукта пропаганды уже в текущем году. Агитпроповский ситком будет снят на деньги налогоплательщиков. Победителю необходимо вложить в создание лишь 0,1% о стоимости.

«Средства республиканского бюджета в размере 500 000,00 белорусских рублей (в том числе в 2020 г. – 200 000,00 белорусских рублей), но не более 99,9% от стоимости производства фильма, собственные средства участника или иные не запрещенные законодательством источники в размере не менее 0,10% от стоимости производства фильма», - говорится в конкурсных документах.

При этом отмечается, что объем финансирования фильма в 2020-2022 гг. может быть увеличен (уменьшен) в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых Министерству культуры Республики Беларусь на кинопроизводство, без увеличения общей стоимости фильма.

Выкатить готовый продукт, согласно документам, предстоит через 18 (!!!) месяцев после подписания договора.