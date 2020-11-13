|
Лукашенко высказался о смерти Романа Бондаренко
Источник материала: KYKY>
Лукашенко высказался о смерти Романа Бондаренко. Фраза так называемого прозвучала во время его сегодняшнего интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко высказался о смерти Романа Бондаренко. Фраза так называемого прозвучала во время его сегодняшнего интервью политическим обозревателям Беларуси и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)