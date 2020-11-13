Всемирный конгресс белорусов призвал белорусский народ к бессрочной общенациональной забастовке

Белорусские власти должны прекратить насилие и политические репрессии в отношении мирных граждан. Такое требование содержится в резолюции Всемирного конгресса белорусов, который проходил с 31 октября по 1 ноября в онлайн-формате. Финальная версия документа опубликована на сайте организаторов форума — сообщества представителей белорусских диаспор «Белорусы зарубежья».



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По информации организаторов, в течение 25 часов за конгрессом «наблюдали, задавали вопросы, обменивались мнениями и принимали участие в опросах в общей сложности более 150 тысяч человек — белорусских граждан и выходцев из Беларуси, проживающих как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами в более чем 50 странах мира». На форуме выступил 131 спикер, в том числе экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, члены президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране.

Участники Всемирного конгресса белорусов требуют от правоохранительных органов начать расследование «убийств, пыток, насилия и издевательств, совершенных работниками МВД и государственными служащими по отношению к мирным гражданам», а также освободить «всех незаконно задержанных и неправосудно осужденных политических заключенных».

От судов они требуют отменить «все неправосудные судебные решения в отношении граждан, воспользовавшихся своим конституционным правом на мирный протест и забастовку», и назначить компенсации всем пострадавшим от этих решений.

Участники форума требуют от Центризбиркома признать президентские выборы 9 августа недействительными и назначить новые выборы «с новым составом всех избирательных комиссий, включая ЦИК, со свободным допуском независимых наблюдателей».

Также они требуют, чтобы Александр Лукашенко «освободил незаконно занимаемую должность президента».

В резолюции заявляется, что Лукашенко не является «законно избранным легитимным президентом, не представляет народ Беларуси», а возглавляемый им политический режим является «авторитарным, преступным, оккупационным, основанным на терроре и подавлении конституционных прав и свобод всех жителей Республики Беларусь».

Тихановская, по их мнению, — «лидер демократической Беларуси», а все создаваемые по ее инициативе структуры, в том числе КС, — «полномочные органы, представляющие весь белорусский народ, включая белорусов зарубежья». «Народное антикризисное управление, созданное по инициативе члена президиума КС Павла Латушко, является временным общественным органом, обеспечивающим сохранение и поддержание функций государственного управления в Республике Беларусь до демократического избрания белорусскими гражданами новых органов государственного управления», — говорится в документе.

Участники форума решили, что Всемирному конгрессу белорусов будет придан статус «постоянно действующего международного представительского органа всего белорусского народа, включая белорусов зарубежья». Он будет созываться регулярно и послужит площадкой для «широкой общественной дискуссии, принятия решений по самым актуальным проблемам белорусского общества и для общения и взаимодействия всех белорусов мира».

Вместе с тем участники конгресса заявили, что консультативный совет по делам белорусов зарубежья при МИД Беларуси «не является органом, представляющим белорусов зарубежья», а его председатель министр Владимир Макей «не имеет доверия белорусов и должен незамедлительно подать в отставку».

В резолюции также говорится, что «белорусский народ выражает недоверие реформе Основного закона Республики Беларусь, инициированной Александром Лукашенко, и не примет ее результаты».

Участники конгресса призвали белорусский народ к «бессрочной общенациональной забастовке вплоть до выполнения действующей властью всех требований». Они также призвали белорусов не признавать Всебелорусское народное собрание и его решения, а его потенциальных делегатов — не принимать в нем участия, поскольку, по их мнению, собрание созывается «для симуляции общественного диалога в условиях политического кризиса».

Международному сообществу, полагают участники конгресса, стоит объединить усилия для расследования нарушений прав человека и преступлений власти против собственного народа, экономических преступлений, нарушающих международные нормы и законодательство отдельных государств.

Иностранным правительствам, национальным и международным структурам следует объявить розыск, найти и наложить арест на зарубежное «имущество Лукашенко, членов его семьи и его окружения, включая принадлежащие им прямо и через подставных лиц банковские счета, ценные бумаги и прочие активы для последующего их возвращения в Беларусь».

Участники конгресса также призвали российские власти не оказывать поддержки режиму Лукашенко, включая финансовую и силовую помощь.