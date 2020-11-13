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HMD Global представила новые «звонилки» Nokia (видео)
Источник материала: Onliner
Компания HMD Global
Первая модель получила название 6300 4G, что заодно намекает на работу в сетях четвертого поколения. Разрешение 2,4-дюймового экрана составляет 320×240 точек. Корпус пластиковый, сзади расположена камера. Телефон работает на чипе Snapdragon 210, у него 4 ГБ встроенной памяти, но есть слот для карт microSD. Емкость съемного аккумулятора — 1500 мАч. В режиме ожидания телефон продержится 25 дней. Также есть выход 3,5 мм на наушники, FM-радио и модуль Wi-Fi. Цена — $58.
Другая модель — Nokia 8000 4G. Экран чуть больше — 2,8 дюйма, но разрешение по-прежнему 320×240 точек. Новинка тоже получила чип Snapdragon 210, объем доступной памяти совпадает — 4 ГБ с возможностью расширения через карты microSD. Емкость аккумулятора и время работы совпадают с Nokia 6300 4G. Стоимость — $93.
экран 1.77" TFT (120x160), флэш-память 4 Мб, аккумулятор 800 мАч, 1 SIM
экран 2.4" TFT (240x320), ОЗУ 4 Мб, флэш-память 4 Мб, аккумулятор 1020 мАч, 2 SIM
экран 2.4" TFT (240x320), флэш-память 4 Мб, карты памяти, аккумулятор 1020 мАч, 2 SIM
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