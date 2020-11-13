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HMD Global представила новые «звонилки» Nokia (видео)

13.11.2020 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания HMD Global рассекретила два телефона под брендом Nokia. В отличие от большинства выходящих в последние годы устройств, это самые обычные телефоны — с физической цифровой клавиатурой. И даже со сменным аккумулятором.

Первая модель получила название 6300 4G, что заодно намекает на работу в сетях четвертого поколения. Разрешение 2,4-дюймового экрана составляет 320×240 точек. Корпус пластиковый, сзади расположена камера. Телефон работает на чипе Snapdragon 210, у него 4 ГБ встроенной памяти, но есть слот для карт microSD. Емкость съемного аккумулятора — 1500 мАч. В режиме ожидания телефон продержится 25 дней. Также есть выход 3,5 мм на наушники, FM-радио и модуль Wi-Fi. Цена — $58.

Другая модель — Nokia 8000 4G. Экран чуть больше — 2,8 дюйма, но разрешение по-прежнему 320×240 точек. Новинка тоже получила чип Snapdragon 210, объем доступной памяти совпадает — 4 ГБ с возможностью расширения через карты microSD. Емкость аккумулятора и время работы совпадают с Nokia 6300 4G. Стоимость — $93.

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Компания HMD Global рассекретила два телефона под брендом Nokia. В отличие от большинства выходящих в последние годы устройств, это самые обычные телефоны — с физической...
 
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