Транспортная инспекция: с начала года в авариях с участием такси пострадали 60 человек

Источник материала: Onliner

Только в октябре в стране случилось пять аварий с участием такси, две из которых по вине таксистов, а всего с начала года в авариях с участием такси пострадали 60 человек. Такова статистика Транспортной инспекции. Ее результаты проверок происшествий с участием такси показали, что в большинстве случаев предпосылкой аварии становится несоблюдение перевозчиками требований безопасности.

В качестве примера приводят случай в Брестском регионе: «Водитель такси, не уступив дорогу, столкнулся на перекрестке с грузовиком. В результате происшествия таксист и два пассажира получили тяжелые травмы. В частности, у пассажиров зафиксировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, множественные переломы ребер и перелом ключицы».

В Транспортной инспекции отметили: «При опросе таксист указал, что основной причиной ДТП считает усталость. В результате проверки выяснилось, что водитель не соблюдал режим труда и отдыха, не проводилась необходимая стажировка для перевозки пассажиров, не было надлежащего контроля технического состояния автомобиля перед началом работы. Это лишь часть выявленных нарушений, которые напрямую связаны с безопасностью оказания транспортных услуг».

Результаты проверки Транспортной инспекции были направлены в Следственный комитет для приобщения материалов к уголовному делу. Перевозчику выданы предписания об устранении выявленных нарушений, их устранение подтверждено.