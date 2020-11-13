Пожилого мужчину, жестко задержанного на Немиге в прошлое воскресенье, осудили на 12 суток за митинг на проспекте Победителей (и Партизанском) (видео)

Источник материала: Onliner

Одно из самых резонансных видео прошлого воскресенья: несколько человек с дубинками и зелеными повязками на руках куда-то несут 63-летнего мужчину, у которого в крови рука и одежда. В среду суд Дзержинского района вынес решение: арестовать на 12 суток. В постановлении суда написано: то, что мужчина был задержан на Немиге, а не на проспекте Победителей (как написано в протоколе), не опровергает факта его участия в несанкционированном мероприятии.

Мужчину зовут Александр Томашевич. Он сейчас находится в ИВС Дзержинска. Здесь же его и судили.

— Суд проходил не онлайн, а с физическим присутствием Александра, — рассказали его родственники. Они привели в суд нескольких свидетелей, которые утверждали: мужчину задерживали на Немиге. Но в протоколе написано: проспект Победителей (еще раз написано «Партизанский»), 8.









По поводу состояния здоровья Томашевича родственники объясняют так: кровь на руке появилась после задержания.

— Это не перелом. Силовики задели сосуды, поэтому было много крови. В суде следов уже не было видно — только рваные штаны, испачканные кровью. Вчера у него поднялось давление — свозили в больницу, дали таблеток. Будем обжаловать, а что делать?!