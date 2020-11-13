ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожилого мужчину, жестко задержанного на Немиге в прошлое воскресенье, осудили на 12 суток за митинг на проспекте Победителей (и Партизанском) (видео)

13.11.2020 17:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Одно из самых резонансных видео прошлого воскресенья: несколько человек с дубинками и зелеными повязками на руках куда-то несут 63-летнего мужчину, у которого в крови рука и одежда. В среду суд Дзержинского района вынес решение: арестовать на 12 суток. В постановлении суда написано: то, что мужчина был задержан на Немиге, а не на проспекте Победителей (как написано в протоколе), не опровергает факта его участия в несанкционированном мероприятии.

Мужчину зовут Александр Томашевич. Он сейчас находится в ИВС Дзержинска. Здесь же его и судили.

— Суд проходил не онлайн, а с физическим присутствием Александра, — рассказали его родственники. Они привели в суд нескольких свидетелей, которые утверждали: мужчину задерживали на Немиге. Но в протоколе написано: проспект Победителей (еще раз написано «Партизанский»), 8.




По поводу состояния здоровья Томашевича родственники объясняют так: кровь на руке появилась после задержания.

— Это не перелом. Силовики задели сосуды, поэтому было много крови. В суде следов уже не было видно — только рваные штаны, испачканные кровью. Вчера у него поднялось давление — свозили в больницу, дали таблеток. Будем обжаловать, а что делать?!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из самых резонансных видео прошлого воскресенья: несколько человек с дубинками и зелеными повязками на руках куда-то несут 63-летнего мужчину, у которого в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко высказался о смерти Романа Бондаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.11.2020
Mir24.TV Belarus
13.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика