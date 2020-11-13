Что Лукашенко говорил о восстановлении отчисленных студентов

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами.

Александр Лукашенко сообщил, что сейчас ему приходит много писем от родителей студентов, которые просят при возможности восстановить их детей в вузах. «Родители же мечтали, чтобы ребенок был в университете, и вот завалили письмами. «Выкинули» мы этих 300 человек — я не скажу, что они плохие. Успевают нормально, некоторые вообще очень способные. Потеряем же их. Поедут в эту Польшу, пусть там работают, но они там не нужны. Одумаются — и из этих ребят могут вырасти нормальные люди», — отметил Лукашенко, сообщает БелТА.

Он заявил, что поручил соответствующим должностным лицам выработать механизм: надо вернуться к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных.

«У меня есть практика «под гарантии», и мы очень многое так делали: и протестунов под гарантии выпускали, – сказал Лукашенко. – Вот сейчас в парламент по моему настоянию внесли законопроект о помиловании под залог, под гарантии, обязательства. Я имею право помиловать человека. В эти события, особенно в конце августа — начале сентября, я очень широко это использовал: родители приходили, комсомольцы, профсоюзы брали на поруки человека. И это давало эффект».

«Мы сейчас сформируем комиссии по вузам: это будут и представители вузов, плюс у меня есть уполномоченные и ответственные по вузам. Они соберутся и рассмотрят эти заявления: родители, многие студенты пишут. На них же надо отвечать», — добавил он.

