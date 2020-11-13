Как не надо: устаревшие дизайнерские приемы, о которых пора забыть

Источник материала: Tut.by

Современные интерьеры могут быть выполнены в любом стиле, при этом индивидуальные предпочтения не должны зависеть от трендов. Однако важно избежать морально устаревших решений. Некогда популярные дизайнерские решения, которые неуместны в современном интерьере, назвал « РБК ».



Фото: rbc.ru

Показная роскошь

Пережив 90-е годы, люди получили возможность привнести в жизнь разнообразие и украсить дома побогаче. Сегодня лепнина, позолоченные массивные люстры и рамы, тяжелые ткани и вычурная мебель могут смотреться уместно в огромных апартаментах или загородном доме. Для типовых малогабаритных квартир в хрущевках они не подходят. Появившиеся на постсоветском пространстве ампир, помпезную классику и барокко лучше оставить для интерьера дворцов и музеев.



Фото: rbc.ru

Показная роскошь — моветон, вместо нее дизайнеры выбирают практичность и умеренность.

Интерьер вокруг телевизора

Стенка под телевизор раньше была главной мебелью в гостиной. Акцент на ТВ-зоне обязывал декорировать остальное пространство, исходя из этого. В наши дни многие отказались от большого телевизора в центре квартиры, предпочитая пользоваться персональными ноутбуками или включать фильмы на проекторе. Современная техника не требует большого пространства: плазменные панели делают максимально узкими и вешают прямо на стену.



Фото: rbc.ru

Теперь дизайнеры не выделяют зону под телевизор: это равносильно обрамлению чайника в рамку на постаменте. Скорее, наоборот — панель остается максимально незаметной, иногда она расположена на темной, матовой стене, с которой сливается.

Многослойный оконный текстиль

Портьеры, тюль, подхваты и бахрома остались в прошлом. Учтите, что это касается только текстиля на окнах, кровать и мягкую мебель можно декорировать различными тканями, подушками и пледами.



Фото: izvolokna.com

Вместо рюшей и ламбрекенов лучше выбрать легкие полупрозрачные ткани для гостиной, однотонные блэкаут-занавески и римские шторы для спальни. Особенной популярностью пользуются натуральные материалы: плотный хлопок и лен. Принты не исключены, но это не должны быть фотошторы с картиной во всю стену или симметричный мелкий рисунок. К тому же помпезный дизайн не только старит пространство, но и визуально съедает площадь. Бонус современного декора — в простоте уборки: легкие шторы проще постирать в машинке.

Многоярусные потолки

Долгое время считалось остромодным делать замысловатые переходы на потолках со встроенным освещением. Их декорировали картинами, принтами и разноцветными материалами. Гипсокартонные конструкции остались в 2000-х как нерациональное и бессмысленное оформление. Сейчас это антитренд, лучше сделать потолок простым и гладким.



Фото: rbc.ru

Ровная поверхность — идеальный вариант для любой комнаты, независимо от выбранного материала. Потолок может быть любого цвета, со встроенными светильниками или подвесными стильными люстрами. Даже оштукатуренная и окрашенная однотонная поверхность смотрится более современной по сравнению с углублениями и ярусами над головой.

Яркие кухни

Появившись в 2000-х годах, эти гарнитуры пришли на смену массивным деревянным шкафам классического стиля. Гладкая поверхность остается в моде, но дизайнеры предлагают уйти от чрезмерно ярких цветов. Вместо оранжевого, красного и кислотно-салатового оттенков выбирайте кухню, которая впишется в основное пространство комнаты, а не будет выглядеть инородным пятном.



Фото: rbc.ru

В наши дни мебель принято интегрировать в стену, уделяя внимание встроенным вариантам техники; так, чтобы холодильник и посудомоечная машина находились за дверцами шкафа, неотличимого от остальных. В тренде отсутствие верхнего ряда шкафов, вместо них в интерьере чаще используют открытые полки. От 3D-картинок на фартуке тоже лучше отказаться.