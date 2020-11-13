В Косово задержали около 50 стачкомовцев «Беларуськалия», которые поехали туда на экскурсию

Источник материала: Tut.by

В Ивацевичском районе задержали около 50 членов стачкома «Беларуськалия». Об этом рассказали коллеги задержанных. Их увезли в Ивацевичский РОВД для установления личностей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Работники «Беларуськалия» поехали в автобусную экскурсию на родину Тадеуша Костюшко в Коссово.

— Их туда поехало около 50 человек, автобус на 54 места. Все они члены стачкома, — рассказывает коллега задержанных. — Вероятно, у них была какая-то символика, которая и стала причиной задержания.

Сейчас работников «Беларуськалия» отвезли в Ивацевичский РОВД. По словам задержанных, силовики хотят установить их личности. Сейчас они переписывают их данные. Отпустят их или нет, силовики пока не говорят.