В магазинах и кафе Минска не будут обслуживать тех, кто без маски

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БЕЛТА

Что в итоге?

«После введения обязательного масочного режима в городе мы практически сразу оповестили все подчиненные нам объекты, что посетителей надо информировать о необходимости носить маски. Об этом население в магазинах уведомляют через объявления на входе и радиоузлы. Если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты органов дыхания в помещении, его не допускают к обслуживанию и уведомляют о необходимости соблюдать противоэпидемические правила», - сказала Нина Емельянова, передает

За невыполнение и нарушение санитарных правил предусматривается административная ответственность.