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В магазинах и кафе Минска не будут обслуживать тех, кто без маски

13.11.2020 18:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com
«После введения обязательного масочного режима в городе мы практически сразу оповестили все подчиненные нам объекты, что посетителей надо информировать о необходимости носить маски. Об этом население в магазинах уведомляют через объявления на входе и радиоузлы. Если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты органов дыхания в помещении, его не допускают к обслуживанию и уведомляют о необходимости соблюдать противоэпидемические правила», - сказала Нина Емельянова, передает БЕЛТА.

Что в итоге?

За невыполнение и нарушение санитарных правил предусматривается административная ответственность.

Как сообщал Myfin.by, в столице с 12 ноября введен обязательный масочный режим. Маски должны использовать посетители торговых, социальных, культурных, спортивных и прочих объектов. Носить маску также обязательно нужно в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, такси .

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Минске в объектах торговли, общепита и бытового обслуживания запретили обслуживать тех, кто не пользуется защитными масками. Об этом сообщила начальник главного...
 
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