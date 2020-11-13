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Цинизм дня! Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование убийства Романа Бондаренко

13.11.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По его словам, вчера вечером он интересовался, как идет расследование у главы Следственного комитета и предупредил его, что «эта проблема будет раскручиваться».



"Поэтому надо расследовать, надо честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все же начали милицию обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: «Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело» или какое там у них расследование. 

Чтобы не было потом: а, милиция у них сама расследовала, Следственный комитет… Хотя они у нас отделены. А задача Генпрокуратуры взять это все под контроль. Все! Берем под контроль начинаем расследовать", - заявил Лукашенко.

Не сложно догадаться, чем завершится это "расследование", с учетом того, что в МВД практически оправдали это убийство, а в СК заявили, что погибший был пьян - медики это категорически опровергли опубликовав документ.
 
 
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По его словам, вчера вечером он интересовался, как идет расследование у главы Следственного комитета и предупредил его, что «эта проблема будет раскручиваться».
 
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