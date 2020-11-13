Цинизм дня! Лукашенко поручил Генпрокуратуре взять под контроль расследование убийства Романа Бондаренко









"Поэтому надо расследовать, надо честно и объективно все расследовать. А сегодня утром, поскольку все же начали милицию обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: «Возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело» или какое там у них расследование.





Чтобы не было потом: а, милиция у них сама расследовала, Следственный комитет… Хотя они у нас отделены. А задача Генпрокуратуры взять это все под контроль. Все! Берем под контроль начинаем расследовать", - заявил Лукашенко.





Не сложно догадаться, чем завершится это "расследование", с учетом того, что в МВД практически оправдали это убийство, а в СК заявили, что погибший был пьян - медики это категорически опровергли опубликовав документ.