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Сотни людей с цветами и свечами и десятки силовиков: как в Гродно простились с Романом Бондаренко

13.11.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно 13 ноября прошла панихида в покровском соборе в память об убитом Романе Бондаренко и акция с возложением цветов возле памятника Фаре Витовта в центре города.

Сотни людей с цветами и свечами и десятки силовиков: как в Гродно простились с Романом Бондаренко
Утром 13 ноября в Гродно прошла панихида по погибшему в Минске Роману Бондаренко.



«Смерть этого человека - тоже наш грех. Его убили на глазах у всей страны. Так быть не должно. Помолимся, чтобы Господь остановил насилие и беззаконие, которые происходят в нашей стране. Помоги Бог народу Беларуси», - эмоционально сказал настоятель Покровского собора в Гродно отец Георгий Рой.





На панихиду пришло около ста гродненцев. После поминальной службы некоторые из них выстроились в цепочку памяти. 

Через 10 минут к людям в цепи подошли сотрудники милиции и потребовали разойтись. Началась перепалка.

"У вас нет ничего святого!" - эмоционально говорит пожилая женщина милиции.

Милиционеры отошли в сторону, люди в это время начали расходиться. Никого не задержали.



В память о Романе Бондаренко каждый час будет звонить в большой колокол Гродненского Покровского собора.


Позде, в 12 часов, в Гродно прошла акция памяти Романа Бондаренко. Возложить цветы и зажечь свечи к памятнику Фаре Витовта у Советской площади пришли около 500 гродненцев.





За полчаса до акции возле места патрулировали милиционеры, начальник Гродненского ОМОНа и помощник Лукашенко Юрий Караев. Милиция пыталась разогнать людей, но гродненцы жестко прогнали их, заявив, что почтить  память убитого - это не преступление.

В 12 часов все проезжающие мимо машины начали сигналить под звон колоколов Фарного костела.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно 13 ноября прошла панихида в покровском соборе в память об убитом Романе Бондаренко и акция с возложением цветов возле памятника Фаре Витовта в центре...
 
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