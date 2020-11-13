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На "площади Перемен" в вечер избиения Романа Бондаренко видели очень похожего на Баскова человека
Источник материала: Партизан
На «площади Перемен» в вечер избиения Романа Бондаренко, после видели человека, очень похожего на Дмитрия Баскова. Глава ФХБ отказался общаться с журналистами.
Как сообщалось ранее, 11 ноября вечером на «площади Перемен» в Минске неизвестные начали срезать БЧБ-ленты, в результате чего между ними и местными жителями возник конфликт, завязалась драка, пишет
31-летний местный житель Роман Бондаренко был помещен неизвестными в микроавтобус, далее его доставили в Центральное РУВД. Позже Бондаренко оказался в реанимации с тяжелейшими травмами, ему провели операцию, но спасти не смогли. В четверг вечером стало известно, что Роман умер в больнице.
Добавим, что после в интервью «
Жители «двора перемен» рассказали, что среди «гостей» 11 ноября они также видели мужчину, очень похожего на Дмитрия Баскова. Примечательно, что ранее человек, похожий на Баскова, появлялся на видео конфликта из-за среза БЧБ-лент в ЖК «Мегаполис» 18 октября –
Вечером 12 ноября и утром 13 ноября журналисты TUT.BY неоднократно пытались пообщаться с Дмитрием Басковым. Но он отказывался от разговора и бросал трубку.
Пресс-секретарь ФХБ сказала, что председателя нет на месте и в ближайшие дни не будет.
Интересный момент: паралельно с тем, когда стало известно о смерти Романа Бондаренко, в телеграм-каналах появилась информация, что дом, где живет Басков, охраняют "тихари". Это может свидетельствовать как минимум о том, что Басков был в курсе того, что произошло 11 ноября вечером во дворе площади Перемен.
Известно, что глава Федерации хоккея активный участник провластных автопробегов.
TUT.BY поговорил с одним из жителей «Площади перемен», минчанином Дмитрием. Он не видел сам инцидент с Романом Бондаренко, но лично общался с теми, кто срезал ленточки во дворе потом. Это было примерно в 22.30.
– Увидел, что на площадке были люди, которые активно срезали ленты с забора, а женщина закрашивала зеленой краской мурал. Я остановился поговорить, просто спросил: «Ребята, что вы делаете? Зачем вы портите стену?».(…)
После объяснений, что «пришел с миром», Дмитрий смог пообщаться с неизвестными «о ситуации в стране». Они были в обычной одежде, говорили, что «наводят порядок». Мужчина в маске представился Дмитрием.
– Мужское имя – точно Дмитрий, запомнил, потому что мы тезки. Невысокого роста, ниже меня, то есть ниже 185 сантиметров. В беседе выяснилось, что ему, как и мне, больше 40 лет, что у него есть дети (напомним, Баскову 42 года, у него есть сын и дочь – прим. Tribuna.com). Темненький, ярко выраженные черные брови, карие глаза. Когда я его увидел, сразу всплыло лицо человека с роликов про ситуацию в ЖК «Мегаполис» – очень похож.
Также по опубликованным кадрам с «Площади перемен» (11 ноября - фото слева) и «Мегаполиса» (18 октября - фото справа) можно сделать предположение, что в двух случаях на месте заметили одного и того же человека. Его можно опознать по куртке темного цвета с четырьмя железными пуговицами, которые давали блик от фонарей на темной улице.
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На «площади Перемен» в вечер избиения Романа Бондаренко, после видели человека, очень похожего на Дмитрия Баскова. Глава ФХБ отказался общаться с журналистами.
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