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ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайские грузовые шины

13.11.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговых ввозных пошлин на грузовые шины, произведенные в Китае.

"Применение действующей меры должно было завершиться 17 декабря этого года. Однако в установленные сроки в адрес Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о проведении повторного антидемпингового расследования", - говорится в сообщении комиссии.

"Принимая во внимание срок истечения действия антидемпинговой пошлины, а также учитывая то, что повторное антидемпинговое расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, решено продлить действие меры до 18 августа 2021 года включительно", - поясняется в сообщении.

Антидемпинговая пошлина в отношении грузовых шин из КНР действует с конца 2015 года. Размер пошлины составляет от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.

 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговых ввозных пошлин на грузовые шины, произведенные в Китае.
 
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