Лукашенко: «движущей силой беспорядков» в Беларуси стал внешний фактор

Александр Лукашенко убежден, что «движущей силой беспорядков» в Беларуси стал внешний фактор. Об этом он заявил 13 ноября в Минске в ходе интервью политическим обозревателям страны и зарубежья.



Лукашенко с журналистами. Фото: president.gov.by.

«Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику. Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути, налицо [желание] убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что «в Беларуси проходили это еще в 1990-х годах и знают, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и в итоге обнищанию народа». Аналогичные события происходят и в других постсоветских странах: Украине, Кыргызстане, Молдове. Лукашенко уверен, что похожие технологии в обозримом будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.

«Любая цветная революция делает государство слабее, а народ — беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно — это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего в сферах экономики, безопасности и человеческого общения», — сказал Лукашенко.

По его мнению, на постсоветском пространстве многие страны прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах им отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров.

Лукашенко считает, что только «согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности».

«Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу», — сказал он.

На интервью приехали первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал» Дмитрий Бочков, первый заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Кондрашов, политический обозреватель «Первого канала» (Россия) Наталья Поликарпова, председатель правления Национального телевизионного информационного агентства «Хабар» (Казахстан) Ерлан Бекхожин, продюсер и редактор проектов молдавского телеканала Accent TV Юлия Белянская и главный редактор телеканала «112 Украина» Павел Кужеев.